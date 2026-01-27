A State Street, em colaboração com a ADIO, criará mais de 300 novos empregos com o lançamento de um novo centro de operações em Al Ain

Data: Boston e Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A State Street Corporation (NYSE: STT), uma das principais provedoras mundiais de serviços financeiros para investidores institucionais, assinou um acordo de apoio com a Abu Dhabi Investment Office (ADIO) para estabelecer um novo centro de operações na região de Al Ain, em Abu Dhabi. A colaboração representa um passo significativo na estratégia de expansão de longo prazo da State Street no Oriente Médio e nos Emirados Árabes Unidos e reforça seu papel como parceira estratégica dentro do ecossistema do Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Como parte de seu plano de crescimento de longo prazo em Abu Dhabi e alinhando-se à crescente presença de clientes globais da State Street na cidade, o novo centro operacional criará mais de 300 vagas na área de serviços financeiros nos próximos quatro anos, proporcionando oportunidades de carreira significativas para talentos locais dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, a State Street colaborará com universidades locais para criar oportunidades de carreira e estágio para graduados, bem como organizar treinamentos e seminários para ajudar a desenvolver a próxima geração de jovens talentos locais, em consonância com a prioridade de Abu Dhabi de construir uma força de trabalho globalmente competitiva e baseada no conhecimento.

“A estratégia da State Street é atender nossos clientes onde quer que eles estejam. Estamos comprometidos em investir no crescimento de nossos negócios nos Emirados Árabes Unidos e expandir nossa presença em Abu Dhabi e na ADGM”, disse Ron O’Hanley, presidente e CEO da State Street. “Abu Dhabi, incluindo Al Ain, é uma prioridade estratégica para a State Street, e acreditamos que nossa experiência em centros financeiros globais pode apoiar o desenvolvimento contínuo do emirado como um importante polo financeiro global. A combinação de talentos locais qualificados e nossa expertise global posiciona a State Street como uma parceira confiável para instituições locais e internacionais.”

Essa colaboração também faz parte do cluster FinTech, Seguros, Digital e Ativos Alternativos (FIDA) da ADIO, uma plataforma para desenvolver capacidades financeiras de alto valor e exportáveis ​​e criar um ecossistema de serviços financeiros voltado para o futuro. Até 2045, o cluster deverá contribuir com AED 56 bilhões adicionais para o Produto Interno Bruto (PIB) de Abu Dhabi e atrair pelo menos AED 17 bilhões em investimentos, em consonância com a agenda de diversificação econômica do emirado.

“A expansão da State Street para a região de Al Ain reflete o tipo de parceria de longo prazo e de capacitação que apoia a agenda de desenvolvimento econômico de Abu Dhabi em todo o emirado, alinhada às prioridades da Economia Falcão. Acolhemos com satisfação esta parceria e valorizamos a contribuição da State Street para a criação de oportunidades de emprego de alta qualidade para cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, fomentando o desenvolvimento de talentos na região de Al Ain e capacitando os futuros líderes do setor financeiro”, afirmou S. Exa. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi e do Mercado Global de Abu Dhabi.

“Ao atrair investimentos, desenvolver talentos financeiros especializados e fortalecer a capacidade institucional, esta iniciativa impulsiona setores prioritários, ao mesmo tempo que cria oportunidades sustentáveis ​​e de alto valor para talentos nacionais em Abu Dhabi. À medida que continuamos a expandir as parcerias estratégicas, mantemos o foco em capacitar os talentos dos Emirados Árabes Unidos com as habilidades e os caminhos necessários para apoiar a diversificação econômica e acelerar a transição de Abu Dhabi para uma economia mais resiliente e baseada no conhecimento”, acrescentou S. Exa. Al Zaabi.

A State Street atua em Abu Dhabi desde 2018 por meio de sua presença no ADGM, onde continua a atender clientes institucionais em toda a região. O lançamento do centro operacional na região de Al Ain representa uma progressão natural desse compromisso, ampliando sua contribuição para o cenário de serviços financeiros de Abu Dhabi e para a agenda de desenvolvimento de talentos.

O acordo reflete a ambição compartilhada entre a ADIO e a State Street de cocriar um ambiente financeiro robusto e globalmente competitivo, que nutra talentos, acelere a inovação e reforce a posição dos Emirados Árabes Unidos como destino para investimentos de longo prazo e crescimento estratégico.

Além da colaboração com a ADIO e de seu papel como parceira estratégica de confiança de Abu Dhabi, a State Street pretende aprimorar sua licença no ADGM. Essa melhoria permitirá que a empresa fortaleça ainda mais a infraestrutura do mercado local, introduza recursos globais de ponta e expanda o acesso global para posicionar o ADGM em seu "Caminho para o Futuro" como um centro financeiro internacional de excelência.

Sobre a State Street Corporation

A State Street Corporation (NYSE: STT) é uma das principais provedoras mundiais de serviços financeiros para investidores institucionais, incluindo serviços de investimento, gestão de investimentos, pesquisa e negociação de investimentos. Com US$ 53,8 trilhões em ativos sob custódia e/ou administração e US$ 5,7 trilhões* em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2025, a State Street opera globalmente em mais de 100 mercados geográficos e emprega aproximadamente 52.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações, acesse o site www.statestreet.com.

*Os ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2025 incluem aproximadamente US$ 173 bilhões em ativos referentes a produtos SPDR®, para os quais a State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) atua exclusivamente como agente de marketing. A SSGA FD e a State Street Investment Management são afiliadas.

Sobre a Abu Dhabi Investment Office

A Abu Dhabi Investment Office (ADIO) é o órgão governamental responsável por acelerar o crescimento de Abu Dhabi e viabilizar a transformação econômica do emirado. Por meio de serviços de apoio abrangentes, a ADIO permite que investidores locais e estrangeiros moldem as indústrias do futuro, destinadas a transformar a qualidade de vida, a tecnologia, os recursos e os serviços de valor agregado. Iniciativas focadas no desenvolvimento regional do turismo e do varejo, bem como parcerias público-privadas, garantem que o bem-estar da comunidade esteja no centro da transformação econômica de Abu Dhabi. Com uma sólida rede de investidores, forte colaboração com as principais partes interessadas e presença global, a ADIO está comprometida em capacitar aqueles que investem em Abu Dhabi a gerar um impacto global duradouro. Para mais informações, acesse: https://www.investinabudhabi.gov.ae.

