State Street, in samenwerking met ADIO, zal meer dan 300 nieuwe jobs creëren met de invoering van nieuw operationeel centrum Al Ain

BOSTON & ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--State Street Corporation (NYSE: STT), een van 's werelds toonaangevende aanbieders van financiële diensten aan institutionele investeerders, heeft een steunovereenkomst gesloten met het Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ter oprichting van een nieuw operationeel centrum in de regio Al Ain, Abu Dhabi. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de uitbreidingsstrategie op lange termijn van State Street in het Midden-Oosten en de VAE en verstevigt zijn rol als een strategische partner in het ecosysteem van Abu Dhabi Global Market (ADGM).

