Ohana Development與曼城足球俱樂部簽署協議，擬在阿布達比打造價值數十億迪拉姆的專案

  • 這個占地167萬平方公尺的開發專案是全球第一個曼城品牌住宅目的地
站立者：曼城足球俱樂部主席Khaldoon Al Mubarak閣下。左起：Ohana Development執行長Husein Salem和City Football Group執行長Ferran Soriano。（照片：AETOSWire）。

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以豪華地產專案著稱、阿拉伯聯合大公國首屈一指的房地產開發商Ohana Development近日與曼城足球俱樂部簽署協議，將在阿布達比亞斯運河濱水區推出「Manchester City Yas Residences by Ohana」，打造全球第一個該類型的品牌住宅社群。此次合作彰顯了雙方對卓越品質、創新精神和長期價值創造的共同追求，進一步鞏固了阿布達比世界一流開發專案全球目的地的地位。

「Manchester City Yas Residences by Ohana」專案占地167萬平方公尺，借鑒了俱樂部的全球影響力和歷史底蘊，以現代視角重新詮釋，將曼城的品牌特質與Ohana的設計構想完美融合。

Ohana Development執行長Husein Salem表示：「與曼城合作對Ohana Development而言是一個重要里程碑，也體現了我們對阿布達比的長期承諾——我們將總部設在這裡並以此為傲。該俱樂部的全球地位、前瞻性的視野和現代化的構想，與我們打造適用於未來需求的社群、協助酋長國生活型態版圖持續發展的雄心高度契合。Manchester City Yas Residences by Ohana透過精心打造的住宅專案將這一共同願景變為現實，可望成為房地產業的持久典範。」

City Football Group執行長Ferran Soriano表示：「這是一個具有里程碑意義的專案，它以獨特的俱樂部品牌化方式，將曼城帶入頂級住宅領域。Ohana Development因與全球頂尖品牌合作而備受讚譽，擅長將品牌影響力轉化為頂級、設計驅動的居住體驗。透過此次合作，Ohana將充分利用俱樂部的全球影響力及其在該地區無可匹敵的布局優勢。我們將繼續致力於展開此類獨具特色的合作。」

有關該開發專案的更多資訊將適時公布。

*來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

