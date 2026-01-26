Fortitude Biomedicines正式完成1300萬美元募資，致力於開發治療自體免疫和癌症的新型抗體療法

麻薩諸塞州沃爾瑟姆/上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於免疫細胞標靶生物製劑及分子膠有效載荷賦能抗體藥物複合體治療多種自身免疫性疾病和癌症的一流生物製藥公司Fortitude Biomedicines今日宣布，公司在完成1300萬美元種子輪募資後正式成立。本輪募資由險峰淇雲、上海生物醫藥基金和驪宸投資共同領投，沂景資本和Taihill Venture參與投資。

本次募資所獲資金將用於支援公司先導免疫細胞標靶生物製劑專案完成新藥臨床試驗申請（IND）支援性研究。此外，Fortitude將充分利用GLUE-DAC™藥物發現平台優勢推進腫瘤及自身免疫性疾病領域其他研發產品線療法的開發。GLUE-DAC™是一個由專有分子膠載荷驅動的下一代抗體藥物複合體（ADC）平台。該平台最初由貝勒醫學院王津教授實驗室開發，其將ADC的精準標靶能力與標靶蛋白降解的催化效應相結合，可望擴大ADC的治療窗、克服耐藥機制並開拓新的治療標靶。

Fortitude Biomedicines由連續創業者陳景陽博士與王津教授共同創立，陳博士此前曾共同創立TRIANA Biomedicines和Avilar Therapeutics，王教授是貝勒醫學院下一代治療中心(Center for NexGen Therapeutics)主任並擔任Michael E. DeBakey, M.D.藥理學講席教授。陳博士將擔任公司總裁兼執行長，全面領導公司的研發與營運工作。在創立Fortitude Biomedicines之前，陳博士曾擔任TRIANA Biomedicines技術長，擁有近20年的藥物發現研究與管理經驗，涵蓋從早期發現到臨床前開發的完整階段。

陳博士與獨立董事長、Newleos Therapeutics總裁兼執行長Tim Noyes先生，以及險峰淇雲執行合夥人王雲海博士共同擔任Fortitude Biomedicines的董事會成員。

Fortitude Biomedicines總裁兼執行長陳景陽博士表示：「Fortitude正站在治療創新新時代的最尖端。憑藉專有的抗體技術，我們正在開啟精準標靶作用於疾病的能力，同時以強大以及變革性的方式調動人體自身的生物學機制。GLUE-DAC™是一種強大的治療模式，旨在重新定義精準藥物，為病患帶來新的希望。」

貝勒醫學院王津教授表示：「耐藥性問題在目前ADC治療領域中日益彰顯，因此迫切需要具有差異化作用機制的新型載荷。GLUE-DAC™技術透過將經過驗證的抗體遞送能力與標靶蛋白降解的變革性潛力相結合來回應這一未滿足的臨床需求。我非常榮幸能與Fortitude攜手推進這一創新平台的發展，並共同致力於為病患提供下一代有效療法的使命。」

險峰淇雲執行合夥人王雲海博士表示：「Fortitude Biomedicines致力於開發用於免疫治療與腫瘤治療的下一代生物製劑及ADC技術。創始團隊具備全球化視野，在轉化研究、藥物開發及臨床執行方面擁有豐富的專業知識和成功經驗。險峰淇雲長期深耕免疫治療與腫瘤領域的研究，高度肯定Fortitude的科學願景、差異化技術路徑以及在該領域的領先地位。我們相信，Fortitude可望成長為免疫治療與腫瘤治療領域的國際頂尖企業。期待與公司密切合作，加快其研發產品線的推進，為全球病患帶來福祉。」

上海生物醫藥基金合夥人郭秋杉表示：「Fortitude Biomedicines採用獨特的技術平台開發ADC新型載荷，旨在解決傳統ADC療法出現的耐藥性問題，並將該治療模式擴大至自身免疫疾病領域——這對目前的治療格局是一次具有重要意義且具有變革性的嘗試。憑藉陳博士領導的資深團隊，我們對其推進具有變革性潛力的療法充滿信心。」

關於Fortitude Biomedicines

Fortitude Biomedicines是一家私人生物科技公司，總部位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆，致力於開拓下一代免疫細胞標靶生物製劑以及由專有分子膠載荷驅動的抗體藥物複合體（ADC）平台。公司透過將ADC的精準標靶能力與標靶蛋白降解的催化效力相結合，正在開發具有變革潛力的療法，以擴大ADC的治療窗、克服耐藥機制並開拓全新的標靶。憑藉強大的藥物發現引擎和一支經驗豐富的研發團隊，Fortitude Biomedicines正在建構一條差異化的生物製劑與ADC研發產品線，旨在為存在重大未滿足醫療需求的病患帶來顯著的臨床獲益。

