安踏集团宣布收购彪马29%的股权  进一步强化全球化战略布局

中国香港讯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 中国第一大体育品牌、全球领先的多品牌体育用品集团安踏体育用品有限公司（股份代号：港币柜台2020.HK、人民币柜台82020.HK及其附属公司统称“安踏集团”或“集团”）今日宣布，与Pinault家族的投资公司Groupe Artémis 达成购股协议，收购全球标志性运动品牌彪马（PUMA）所属公司PUMA SE 29.06%的股权。现金对价为15亿欧元。此举是安踏集团深入推进全球化战略的重要一步，将提升其在全球体育用品市场的影响力、知名度以及竞争力。

本次交易预计有望于2026年底前完成，但仍需要得到相关监管部门批准及满足惯例交割条件。此次股权收购资金全部来源于安踏集团的内部自有现金储备。

安踏集团董事局主席丁世忠表示：“收购彪马的股权成为最大股东，是安踏集团深入推进‘单聚焦、多品牌、全球化’发展战略的重要里程碑。彪马是具有标志性意义的全球知名品牌，有着深厚的品牌资产。我们期待与彪马公司相互学习并分享经验，携手合作充分释放其品牌势能。这将有助于进一步推动安踏集团的全球化进程，促进包括中国在内的全球体育产业繁荣，同时为全球消费者和利益相关者创造长期价值。”

安踏集团深耕体育用品行业35年，以中国市场为根基和发展引擎，获得在中国市场的全行业领先，并在东南亚、中东、非洲、北美及欧洲等多个关键市场拓展业务。集团成功运营多个国际品牌，在多品牌运营管理和重塑多品牌价值方面积累了广泛且丰富的经验，包括多年市场验证的“品牌+零售”的独特商业模式。

彪马品牌以其强大的历史传承闻名于世，拥有深厚的品牌资产、全球影响力及体育资源，尤其体现在足球、跑步、综合训练、篮球和赛车等运动细分品类，在欧洲、拉丁美洲、非洲和印度等关键体育市场均有强大的影响力。安踏集团旗下各品牌和彪马正好在产品组合、专业细分和区域布局上高度互补。

对于此次交易的战略考量，丁世忠强调：“安踏一直看重彪马这一品牌所蕴含的长期价值和潜力。好的品牌基因与价值沉淀可遇不可求，我们相信彪马过去几个月的股价并未充分反映其品牌所蕴含的长期价值。我们对其现在的管理团队和战略转型有信心，未来双方建立深厚信任，在高度共识的领域开展协作、优势互补，同时保持各自业务运营上的独立性、纪律性和战略清晰，为该品牌的复兴之路提供有益的支持。”

安踏集团充分尊重彪马的管理文化，以及彪马作为德国上市公司的独立治理架构。交易完成后，安踏集团拟寻求向监事会委派合适的代表，后者将与其他监事会成员及员工代表密切协作，同时致力于保持彪马深厚的品牌身份与基因。集团未来将审慎评估双方是否有进一步深化合作关系的可能性。集团目前没有对彪马发起要约收购的计划。

关于安踏集团

安踏于一九九一年创立，而安踏体育用品有限公司（股份代号：2020（港币柜台）及82020（人民币柜台）及其附属公司统称“安踏集团”或“集团”）在二零零七年于香港交易所主板上市，是著名的全球体育用品公司。公司愿景是成为世界领先的多品牌体育用品集团。公司使命是将“超越自我”的体育精神融入每个人的生活。安踏集团主要从事研发、设计、制造、营销和销售专业体育用品，包括鞋类、服装及配饰。透过多元化的品牌组合，包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT、MAIA ACTIVE及JACK WOLFSKIN等，集团旨在发掘大众及高端体育用品市场的潜力。安踏集团亦为Amer Sports, Inc.的最大股东，Amer Sports, Inc.是一个全球的标志性体育和户外品牌集团，包括Arc'teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic，其股票于纽约证券交易所（NYSE：AS）上市。

公司网站：http://ir.anta.com

微信公众号：安踏集团

关于彪马（PUMA）

跻身全球一流运动品牌之列的PUMA致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服饰以及配件产品。超过75年来，PUMA积极为全球身手最迅捷的运动健将打造打破速度纪录的产品，推动运动和文化的发展，从未懈怠。PUMA生产足球、跑步和训练、篮球、高尔夫球以及赛车运动等类别的机能型或运动启发型日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将运动的影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。该公司的产品远销至120多个国家，在全球约有2万名员工，总部位于德国黑佐根奥拉赫。