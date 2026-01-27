-

Ohana Development y el Manchester City F.C. firman un acuerdo para poner en marcha un proyecto de varios miles de millones de dírhams en Abu Dabi

  • El complejo, de 1,67 millones de metros cuadrados, es el primer destino residencial del mundo con la marca Manchester City.
Standing: HE Khaldoon Al Mubarak, Chairman of Manchester City Football Club. Left to right: Husein Salem, CEO of Ohana Development and Ferran Soriano, CEO of City Football Group. (Photo: AETOSWire).

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Ohana Development, una empresa inmobiliaria líder en los Emiratos Árabes Unidos reconocida por sus propiedades de lujo, ha firmado un acuerdo con el Manchester City F.C. para lanzar “Manchester City Yas Residences by Ohana”, un complejo residencial de marca única en su género, situado a orillas del canal Yas de Abu Dabi. La asociación refleja un compromiso compartido con la excelencia, la innovación y la creación de valor a largo plazo, y refuerza la posición de Abu Dabi como destino global para desarrollos de clase mundial.

Con una superficie de 1,67 millones de metros cuadrados, “Manchester City Yas Residences by Ohana” se inspira en el atractivo y el legado mundial del club, reimaginados a través de una visión contemporánea, alineando la identidad del Manchester City con la filosofía de diseño de Ohana.

Husein Salem, director ejecutivo de Ohana Development, señaló: “La asociación con el Manchester City es un hito muy importante para Ohana Development y refleja nuestro compromiso de larga data con Abu Dabi, donde estamos orgullosos de tener nuestra sede. La talla mundial del club, su visión de futuro y su perspectiva moderna concuerdan a la perfección con nuestra ambición de crear comunidades preparadas para el futuro que contribuyan al panorama de estilo de vida en evolución del emirato. ‘Manchester City Yas Residences by Ohana’ hace realidad esta visión compartida a través de un proyecto residencial cuidadosamente diseñado, destinado a convertirse en un legado duradero dentro del sector inmobiliario”.

Ferran Soriano, director ejecutivo de City Football Group, declaró: “Se trata de un proyecto emblemático que lleva al Manchester City a un entorno residencial de primera categoría con el sello distintivo del club. Ohana Development goza de prestigio de excelencia por trabajar con marcas líderes a nivel mundial, traduciendo su influencia en experiencias residenciales de alta gama y con un diseño cuidado. Esta asociación permitirá a Ohana aprovechar el alcance global del club y su presencia inigualable en la región. Seguimos comprometidos con colaboraciones distintivas como esta”.

A su debido tiempo se dará a conocer más información sobre el desarrollo.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

