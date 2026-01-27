ステート・ストリート、アブダビ投資事務所（ADIO）と協力し、アル・アインに新たな運営拠点を開設、300以上の新規雇用創出へ

ボストン&アラブ首長国連邦、アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 機関投資家向け金融サービスを提供する世界有数の企業であるステート・ストリート・コーポレーション（NYSE：STT）は、アブダビ投資事務所（ADIO）と、アブダビのアル・アイン地域に新たなオペレーションセンターを設立するための支援協定を締結しました。本協業は、中東およびUAE（アラブ首長国連邦）におけるステート・ストリートの長期的な拡大戦略における重要な一歩となるとともに、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）のエコシステムにおける戦略的パートナーとしての同社の役割を強化します。

アブダビにおける長期的な成長計画の一環であり、ステート・ストリートのグローバル顧客によるアブダビでのプレゼンス拡大に対応して、新たな運営拠点では今後4年間で300以上の金融サービス関連職を創出し、地元エミラティ人材に有意義なキャリアパスを提供します。さらにステート・ストリートは、地元大学と連携して卒業生向けのキャリアおよびインターンシップの機会を創出するほか、研修やセミナーを企画・実施し、知識基盤型で国際競争力のある労働力を構築するというアブダビの優先事項に沿って、次世代の地元人材の育成を支援します。

「ステート・ストリートの戦略は、お客様の進む先に寄り添うことです。当社はUAE事業の成長への投資に注力しており、アブダビおよびADGMでのプレゼンス拡大に取り組んでいます」と、ステート・ストリートの会長兼最高経営責任者（CEO）であるロン・オハンリーは述べています。「アル・アインを含むアブダビはステート・ストリートにとって戦略上の優先事項であり、国際金融センターで培った当社の経験が、重要な世界的金融ハブとしての首長国の継続的な発展を支え得ると考えています。優れた地元人材と当社のグローバルな専門性の組み合わせにより、ステート・ストリートは地元および国際機関双方にとって信頼されるパートナーとして位置づけられています。」

本協業は、ADIOのフィンテック、保険、デジタル、オルタナティブ資産（FIDA）クラスターの一環でもあります。同クラスターは、高付加価値で海外展開可能な金融機能を育成し、将来志向の金融サービス・エコシステムを創出するためのプラットフォームです。2045年までに、同クラスターはアブダビの国内総生産（GDP）に追加で560億AED（アラブ首長国連邦ディルハム）をもたらし、少なくとも170億AEDの投資を誘致すると見込まれており、首長国が掲げる幅広い経済多角化の方針に沿うものです。

「アル・アイン地域へのステート・ストリートの事業拡大は、首長国全域にわたるアブダビの経済開発アジェンダを支える、長期的かつ能力構築型のパートナーシップを反映しており、ファルコン・エコノミー（Falcon Economy）構想の優先事項と整合するものです。私たちは本パートナーシップを歓迎するとともに、エミラティ人材向けの質の高い雇用機会の創出、アル・アイン地域における人材育成の推進、そして金融セクターの将来のリーダー候補のスキル向上に寄与するステート・ストリートの貢献を評価しています」と、アブダビ経済開発局（ADDED）およびアブダビ・グローバル・マーケットの会長であるアハメド・ジャシム・アル・ザアビ議長は述べました。

「投資を定着させ、専門性の高い金融人材を育成し、組織能力を強化することで、本取り組みは優先分野を前進させると同時に、アブダビ全域で国民人材に向けた持続可能で高付加価値の機会を根付かせます。戦略的パートナーシップの拡大を継続する中、私たちは引き続き、経済の多角化を支え、より強靭で知識基盤型の経済へと移行するアブダビの取り組みを加速させるために必要なスキルとキャリアパスをUAE人材が得られるよう、注力していきます」と、アル・ザアビ閣下は付け加えました。

ステート・ストリートは2018年以降、ADGMに拠点を置き、引き続き地域全体の機関投資家向け顧客にサービスを提供しています。アル・アイン地域オペレーションセンターの開設は、この取り組みの順当な発展に当たるものであり、アブダビの金融サービスのエコシステムおよび人材育成アジェンダへの貢献をさらに拡大します。

本合意は、人材を育み、イノベーションを加速するとともに、長期投資および戦略的成長の投資先としてのUAEの地位を強化する、強固で国際競争力のある金融環境を協働して創出するというADIOとステート・ストリートが共有する目標を反映したものです。

ステート・ストリートは、ADIOとの協業およびアブダビにおける信頼される戦略的パートナーとしての役割に加え、ADGMライセンスのアップグレードを目指しています。この強化により、同社は、現地の市場インフラをさらに強化し、世界水準の先進的な機能を導入するとともに、ADGMへのグローバルなアクセスを拡大することが可能となり、「Path to Forward」構想の下で、ADGMが世界有数の国際金融センターとしての地位を確立していくことを後押しする見込みです。

ステート・ストリート・コーポレーションについて

ステート・ストリート・コーポレーション（NYSE：STT）は、投資サービシング、資産運用、投資リサーチおよびトレーディングを含む、機関投資家向けの金融サービスを提供する世界有数の企業です。2025年12月31日現在、保管・管理資産は53.8兆ドル、運用資産は5.7兆ドルで、世界100超の地域市場においてグローバルに事業を展開し、世界で約52,000人を雇用しています。詳細については、ステート・ストリートのウェブサイト（www.statestreet.com）をご覧ください。

*2025年12月31日現在の運用資産には、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー（SSGA FD）が単独でマーケティング・エージェントを務めるSPDR®商品に係る約1730億ドルの資産が含まれています。SSGA FDとステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは関連会社です。

アブダビ投資局について

アブダビ投資事務所（ADIO）は、アブダビの成長を加速させ、同首長国の経済変革を実現することを担う政府機関です。ADIOは包括的な支援サービスを通じて、国内外の投資家が、生活の質、テクノロジー、資源、付加価値サービスを変革する将来の産業を形成できるよう後押ししています。これらの取り組みに加え、地域観光および小売開発に重点を置く施策や官民パートナーシップ（PPP）を通じて、地域社会のウェルビーイング（福祉）をアブダビの経済変革の中心に据えています。強固な投資家ネットワーク、主要ステークホルダーとの緊密な連携、そしてグローバルなプレゼンスを背景に、ADIOは、アブダビに投資する企業・投資家が世界に持続的なインパクトをもたらせるよう取り組んでいます。詳細はhttps://www.investinabudhabi.gov.aeをご覧ください。

