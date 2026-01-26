Lucend, in precedenza Coolgradient, ha raccolto 3,3 milioni di dollari per garantire la trasparenza dell'IA ai data center, per aumentare l'operatività e l'affidabilità, migliorando al contempo l'efficienza

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lucend ha annunciato oggi che porterà la propria ottimizzazione trasparente dei data center sul mercato USA, aiutando le aziende a gettare luce su ambienti operativi complessi e sostenendo gli operatori dei data center, i responsabili dell'innovazione e della sostenibilità con l'intelligence necessaria per intervenire con fiducia, precisione e sicurezza.

La piattaforma di trasparenza dell'IA di Lucend si connette all'infrastruttura esistente, senza la necessità di ulteriori apparecchi, per trasformare sistemi statici in ambienti adattivi di apprendimento autonomo.

