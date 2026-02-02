Reges Elektrik acquiert la centrale éolienne de Demirli, l’un des projets éoliens les plus importants de Turquie

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Reges Elektrik, un leader dynamique et innovant dans le secteur énergétique turc, annonce l'acquisition de Tuşpa Enerji Üretim A.Ş. dans le cadre de sa feuille de route de croissance stratégique. Grâce à cette acquisition historique, Reges Elektrik lancera la production d’électricité dans le cadre du projet éolien Demirli de 70 MW, situé dans le district de Kaman à Kırşehir.

Racheté à RES Türkiye, une filiale de RES Group, la plus grande entreprise indépendante d’énergie renouvelable au monde, le projet Demirli marque une avancée cruciale dans l’expansion décisive de Reges Elektrik dans la production d’énergie. Avec cet investissement, l'entreprise étend ses activités aux normes internationales, en intégrant sa force établie dans l'approvisionnement en énergie à une production à haute capacité.

Une première en Turquie : le déploiement de la technologie de dernière génération d'ENERCON

Avec la volonté d'être à l'avant-garde du progrès technologique dans la région, Reges Elektrik a conclu un partenariat stratégique avec le géant allemand ENERCON. Dans le cadre de cet accord, le projet Demirli comprendra dix turbines E-175 EP5 E2 d'ENERCON. C’est la première fois que ce modèle de pointe à haute efficacité sera déployé en Turquie, ce qui portera le projet à une capacité installée totale de 70 MW.

« Transition de l’approvisionnement à la production avec une stratégie holistique »

Enver Altuncu, directeur général de Reges Elektrik, commente l’importance stratégique de l’investissement :

« Nous pensons que chaque mesure prise conformément à la vision énergétique de la Turquie revêt une importance stratégique qui a une incidence sur l’ensemble de la structure économique, des objectifs de développement nationaux aux politiques d’urbanisation. L'acquisition de Tuşpa Enerji et l'achèvement de la centrale éolienne de 70 MW à Kırşehir Kaman démontrent que Reges Elektrik est désormais un acteur établi et décisif du côté de la production de l'industrie. Nous évoluons vers une structure énergétique plus complète en complétant notre succès dans le secteur de l’approvisionnement par de solides capacités de production ».

« Atteindre l’inclusivité à 360 degrés dans le domaine de l’énergie »

Soulignant que la sécurité énergétique nationale est fondamentalement liée à la production nationale et aux ressources renouvelables, Altuncu a exposé la vision de l’entreprise :

« Notre objectif est clair : parvenir à une inclusion à 360 degrés dans la chaîne de valeur énergétique. Nous considérons l'énergie non seulement comme une ressource, mais à travers une lentille qui englobe ses impacts sociaux, économiques et environnementaux. À cette fin, nous travaillons sans relâche à la mise en œuvre d'un modèle d'investissement durable et efficace. Ce projet éolien, notre première avancée majeure dans la production, sert de puissant catalyseur pour nos objectifs nationaux en matière de sécurité de l’approvisionnement et de l’énergie. »

Une ère nouvelle pour Reges Elektrik

La centrale éolienne de Demirli, d’une capacité de 70 MW, représente le premier passage à grande échelle de Reges Elektrik à la production d’électricité. Alors que le compte à rebours jusqu'à l'achèvement de la construction se poursuit, l'entreprise continue d'évaluer de nouvelles opportunités de projet pour élargir son portefeuille d'énergie renouvelable.

Reges Elektrik communiquera prochainement de nouvelles mises à jour concernant son calendrier d'investissement, les développements de son site et les projets de production à venir.

