Reges Elektrik adquiere la planta de energía eólica Demirli, uno de los proyectos de energía eólica más importantes de Turquía

ESTAMBUL--(BUSINESS WIRE)--Reges Elektrik, un líder dinámico e innovador en el sector energético de Turquía, ha anunciado la adquisición de Tuşpa Enerji Üretim A.Ş. como parte de su hoja de ruta de crecimiento estratégico. A través de esta adquisición emblemática, Reges Elektrik lanzará la producción de electricidad en el Proyecto de Energía Eólica de 70 MW Demirli, ubicado en Kaman, distrito de Kırşehir.

El Proyecto Demirli, adquirido a RES Türkiye, una filial de la empresa de energías renovables independiente más grande del mundo, RES Group, representa un hito fundamental en la importante expansión de Reges Elektrik hacia la producción de energía. Con esta inversión, la empresa escala sus operaciones a estándares internacionales e integra su fortaleza establecida en suministro de energía con producción de alta capacidad.

La implementación de la tecnología de última generación de ENERCON, un hito para Turquía

En una iniciativa pionera para el avance tecnológico de la región, Reges Elektrik ha suscrito un acuerdo estratégico con ENERCON, el gigante de energía eólica alemán. Según este acuerdo, el Proyecto Demirli incluirá diez turbinas E-175 EP5 E2 de ENERCON. Será la primera vez que este modelo de avanzada de alta eficiencia se implemente en Turquía, y esto permitirá que la capacidad instalada total del proyecto llegue a 70 MW.

"La transición de suministro a producción con una estrategia holística"

Enver Altuncu, gerente general de Reges Elektrik, explicó la importancia estratégica de esta inversión:

"Creemos que cada medida tomada que vaya en el sentido de la visión energética de Turquía posee una importancia estratégica que afecta a toda la estructura económica, desde los objetivos de desarrollo nacional hasta las políticas de urbanización. La adquisición de Tuşpa Enerji y la finalización de la planta de energía eólica de 70 MW en Kırşehir Kaman demuestran que Reges Elektrik ahora está en una posición firme y determinante del lado de producción del sector. Estamos evolucionando para convertirnos en una estructura de energía más integral, y complementamos nuestro éxito en el sector de suministro con sólidas capacidades de producción".

Logramos una inclusividad de 360 grados en energía

Al describir la visión de la empresa, Altuncu enfatizó que la seguridad energética nacional está vinculada de manera fundamental a la producción doméstica:

"Nuestro objetivo es claro: lograr una inclusividad de 360 grados en la cadena de valor de energía. Consideramos que la energía no es un mero recurso, sino una lente que abarca impactos sociales, económicos y ambientales. A estos fines, trabajamos sin descanso para implementar un modelo de inversión eficiente y sostenible. Este proyecto de energía eólica, nuestro primer paso importante en el ámbito de la producción, es un potente catalizador para nuestros objetivos de seguridad de suministro y energía doméstica".

Una nueva era para Reges Elektrik

La planta de energía eólica de 70 MW Demirli representa la primera iniciativa a gran escala de Reges Elektrik en generación de energía. Mientras se acerca el plazo de finalización de la construcción, la empresa sigue activa en la evaluación de nuevas oportunidades de proyectos para seguir ampliando su cartera de energías renovables.

En breve, Reges Elektrik comunicará al público más noticias sobre su calendario de inversiones, desarrollos de sitios y próximos proyectos de producción.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.