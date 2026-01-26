Lucend, anciennement Coolgradient, lève 3,3 millions de dollars pour équiper les centres de données de Transparent AI afin d'augmenter sa disponibilité et sa fiabilité tout en optimisant ses performances

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lucend a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution d'optimisation transparente des centres de données sur le marché américain. Celle-ci aide les entreprises à clarifier des environnements opérationnels complexes et fournit aux opérateurs de centres de données, aux responsables de l'innovation et aux responsables du développement durable les informations dont ils ont besoin pour agir en toute confiance, avec précision et assurance.

La plateforme Transparent AI de Lucend se connecte aux infrastructures actuelles, sans nécessiter de nouveau matériel, afin de transformer des systèmes statiques en environnements adaptatifs et auto-apprenants. Le logiciel exploite les données de capteurs actuels pour identifier des corrélations à travers 300 milliards de relevés. L’IA de Lucend analyse chaque jour des milliards de points de données et fournit des recommandations prescriptives. L’intelligence délivrée par la plateforme de Lucend est « explicable » – elle montre comment elle parvient à ses conclusions –, ce qui donne aux opérateurs les moyens d’agir et génère un impact vérifiable dans des environnements d’entreprise exigeant à la fois performance et confiance.

« La plateforme Transparent AI de Lucend analyse quotidiennement des milliards de points de données et fournit des recommandations prescriptives que les opérateurs de centres de données peuvent examiner et décider ou non de mettre en œuvre », a déclaré Jasper de Vries, cofondateur de Lucend. « L’approche human-in-the-loop de Lucend réduit les risques en garantissant une supervision humaine, tandis que les opérateurs développent progressivement leur confiance dans nos recommandations, ce qui améliore l’efficacité et la fiabilité et ouvre la voie à de nouvelles approches en matière de maintenance et de décisions de remplacement. »

Les centres de données ont été optimisés pour la disponibilité, pas pour l'efficacité

Depuis 2023, Lucend a déployé sa solution d'IA dans des dizaines de centres de données, notamment à Melbourne, Singapour, Paris, Londres, Amsterdam et Chicago. En collaboration avec des opérateurs mondiaux de centres de données tels que Digital Realty, Global Switch et T5, Lucend a collecté des données provenant de différents climats et configurations, en travaillant avec des systèmes en boucle fermée, des systèmes de refroidissement adiabatique, des équipements de refroidissement et électriques tels que des refroidisseurs, des IAC, des UPS et des générateurs, ou encore des points de données tels que l'ouverture des vannes, la vitesse des ventilateurs, les points de consigne de température et les pressions.

À ce jour, les clients de Lucend ont obtenu les résultats suivants :

Réduction d'environ 40 % de l'efficacité énergétique (PUE)

Réduction d'environ 25 % de la consommation d'électricité

Réduction d'environ 30 % de la consommation d'eau

Amélioration d'environ 40 % de l'efficacité de l'équipe

« Face à la demande croissante en centres de données liée à l'IA, les opérateurs de centres de données doivent privilégier l'efficacité et la disponibilité tout en préservant les ressources telles que l'énergie et l'eau », a déclaré René Gompel, cofondateur. « Lucend et notre plateforme Transparent AI ouvrent la voie à des améliorations constantes et mesurables en matière d'efficacité tout en augmentant la disponibilité, sans nouveaux investissements ni perturbation des opérations en cours, et en permettant à certains de nos clients d'économiser des millions en coûts d'exploitation annuels. »

Komi Matsubara, directeur général (vice-président, Innovation commerciale) chez Mitsubishi Electric Corporation, a déclaré : « Lucend dispose d'une forte compétitivité dans les technologies d'optimisation des centres de données fondées sur l'IA, et vous conviendrez que ses solutions amélioreront considérablement les performances opérationnelles des centres de données et réduiront les coûts. En combinant nos technologies de contrôle du matériel et des infrastructures avec la plateforme IA de Lucend, nous voulons offrir plus de valeur à nos clients et renforcer notre compétitivité dans le secteur des centres de données. »

Expansion en cours aux États-Unis

Plus de la moitié des centres de données mondiaux sont situés aux États-Unis, ce qui en fait un marché clé pour Lucend. Grâce à un financement initial de 3,3 millions de dollars, Lucend développe ses activités, ses ventes et son service client aux États-Unis afin de permettre aux infrastructures en place de fonctionner plus efficacement et de prolonger leur durée de vie. En septembre 2025, Coolgradient a remporté le prix dans la catégorie « Model IT » lors du salon Yotta 2025 Innovate Arena à Las Vegas.

Remarkable Ventures Climate (RVC) a mené le tour de table de Lucend, rejoint par Mitsubishi Electric Innovation Fund, New Climate Ventures, Avesta et Stepchange, avec le soutien de leur investisseur actuel, 4impact capital.

« Lucend est une entreprise qui redéfinit son secteur, dirigée par une équipe de classe mondiale. Jasper de Vries apporte une expertise approfondie en matière d'IA et de gestion de produits et a mis au point une interface utilisateur intuitive, dont les résultats sur le terrain surpassent ceux de ses concurrents », a souligné Murat Aktihanoglu, associé directeur chez Remarkable Ventures Climate (RVC). « René Gompel complète cette équipe grâce à ses décennies d'expérience dans le domaine des logiciels B2B et à ses précédents succès entrepreneuriaux. La vision précoce de cette équipe sur ce marché, plusieurs années avant le boom de l'IA, lui a permis de prendre une longueur d'avance sur ses concurrents, dont beaucoup ne font que s'implanter aujourd'hui dans ce secteur. »

M. Aktihanoglu a ajouté : « La disponibilité de l'énergie est essentielle à la transformation du transport d'électricité pour les opérateurs de centres de données, les fournisseurs de cloud et les grandes entreprises. Lucend offre une solution immédiate pour saisir l'énorme opportunité qui se présente aux États-Unis, et nous sommes ravis de travailler avec l'équipe pour accélérer la croissance de l'entreprise en 2026 et au-delà. »

À propos de Lucend

Lucend est une multinationale technologique qui fournit une visibilité quotidienne sur les opérations des centres de données grâce à Transparent AI. Anciennement connue sous le nom de Coolgradient, Lucend transforme les données disponibles en optimisations claires et vérifiables qui permettent aux opérateurs de prendre des décisions plus intelligentes, plus rapides et plus sûres tout en gardant le contrôle. Ayant fait ses preuves lors de déploiements en Europe, Lucend s'étend désormais aux États-Unis afin d'étendre son impact à l'ensemble des centres de données.

