State Street, en collaboration avec l’ADIO, va créer plus de 300 nouveaux emplois avec le lancement d’un nouveau centre opérationnel à Al Ain

BOSTON et ABU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--State Street Corporation (NYSE : STT), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers aux investisseurs institutionnels, a signé un accord de soutien avec l’Abu Dhabi Investment Office (ADIO) en vue de créer un nouveau centre opérationnel dans la région d’Al Ain, à Abu Dhabi. Cette collaboration marque une étape importante dans la stratégie d’expansion à long terme de State Street au Moyen-Orient et aux Émirats arabes unis et renforce son rôle de partenaire stratégique au sein de l’écosystème Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Dans le cadre de son plan de croissance à long terme à Abu Dhabi et compte tenu de la présence croissante des clients internationaux de State Street à Abu Dhabi, le nouveau centre opérationnel créera plus de 300 emplois dans le secteur des services financiers au cours des quatre prochaines années, offrant ainsi des perspectives de carrière intéressantes aux talents locaux émiratis. En outre, State Street collaborera avec les universités locales afin de créer des opportunités de carrière et de stages pour les diplômés, et organisera des formations et des séminaires pour aider à développer la prochaine génération de jeunes talents locaux, conformément à la priorité d’Abu Dhabi de constituer une main-d’œuvre compétitive à l’échelle mondiale et fondée sur la connaissance.

« La stratégie de State Street consiste à accompagner nos clients dans leurs projets. Nous nous engageons à investir dans la croissance de nos activités aux Émirats arabes unis et à étendre notre présence à Abu Dhabi et à l’ADGM », déclare Ron O’Hanley, président-directeur général de State Street. « Abu Dhabi, y compris Al Ain, est une priorité stratégique pour State Street, et nous pensons que notre expérience dans les centres financiers mondiaux peut soutenir le développement continu de l’émirat en tant que pôle financier mondial important. La combinaison de talents locaux solides et de notre expertise mondiale positionne State Street comme un partenaire de confiance pour les institutions locales et internationales. »

Cette collaboration s’inscrit également dans le cadre du cluster FinTech, Insurance, Digital and Alternative Assets (FIDA) de l’ADIO, une plateforme visant à développer des capacités financières exportables à forte valeur ajoutée et à créer un écosystème de services financiers tourné vers l’avenir. D’ici 2045, le cluster devrait contribuer à hauteur de 56 milliards AED supplémentaires au produit intérieur brut (PIB) d’Abu Dhabi et attirer au moins 17 milliards AED d’investissements, conformément au programme plus large de diversification économique de l’émirat.

« L’expansion de State Street dans la région d’Al Ain reflète le type de partenariat à long terme axé sur le renforcement des capacités qui soutient le programme de développement économique d’Abu Dhabi dans tout l’émirat, conformément aux priorités de la Falcon Economy. Nous saluons ce partenariat et apprécions la contribution de State Street à la création d’emplois de haute qualité pour les ressortissants des Émirats arabes unis, au développement des talents dans la région d’Al Ain et à l’amélioration des compétences des futurs leaders du secteur financier », déclare Ahmed Jasim Al Zaabi, président du département du développement économique d’Abu Dhabi et du marché mondial d’Abu Dhabi.

« En ancrant les investissements, en développant des talents financiers spécialisés et en renforçant les capacités institutionnelles, cette initiative fait progresser les secteurs prioritaires tout en intégrant des opportunités durables et à forte valeur ajoutée pour les talents nationaux à travers Abu Dhabi. Alors que nous continuons à développer des partenariats stratégiques, nous restons concentrés sur la formation des talents des Émirats arabes unis aux compétences et aux parcours nécessaires pour soutenir la diversification économique et accélérer la transition d’Abu Dhabi vers une économie plus résiliente et fondée sur la connaissance », ajoute Ahmed Jasim Al Zaabi.

State Street est présent à Abu Dhabi depuis 2018 grâce à sa présence dans l’ADGM, où il continue à servir des clients institutionnels dans toute la région. Le lancement du centre opérationnel de la région d’Al Ain représente une progression naturelle de cet engagement, élargissant sa contribution au paysage des services financiers et au programme de développement des talents d’Abu Dhabi.

L’accord reflète l’ambition commune de l’ADIO et de State Street de co-créer un environnement financier solide et compétitif à l’échelle mondiale, qui favorise les talents, accélère l’innovation et renforce la position des Émirats arabes unis en tant que destination pour les investissements à long terme et la croissance stratégique.

Outre sa collaboration avec l’ADIO et son rôle de partenaire stratégique de confiance d’Abu Dhabi, State Street a l’intention de mettre à niveau sa licence ADGM. Cette amélioration permettrait à l’entreprise de renforcer davantage l’infrastructure du marché local, d’introduire des capacités mondiales de premier plan et d’élargir l’accès mondial afin de positionner l’ADGM sur sa « voie vers l’avenir » en tant que centre financier international de premier plan.

À propos de State Street Corporation

State Street Corporation (NYSE : STT) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers aux investisseurs institutionnels, notamment dans les domaines des services d’investissement, de la gestion d’investissements, de la recherche en matière d’investissement et du négoce. Avec 53,8 billions de dollars d’actifs sous conservation et/ou administration et 5,7 billions de dollars* d’actifs sous gestion au 31 décembre 2025, State Street opère à l’échelle mondiale sur plus de 100 marchés géographiques et emploie environ 52 000 personnes dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de State Street sur www.statestreet.com.

*Les actifs sous gestion au 31 décembre 2025 comprennent environ 173 milliards de dollars d’actifs liés aux produits SPDR® pour lesquels State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) agit uniquement en tant qu’agent de commercialisation. SSGA FD et State Street Investment Management sont des sociétés affiliées.

À propos de l’Abu Dhabi Investment Office

L’Abu Dhabi Investment Office (ADIO) est l’organisme gouvernemental chargé d’accélérer la croissance d’Abu Dhabi et de permettre la transformation économique de l’émirat. Grâce à des services d’assistance complets, l’ADIO permet aux investisseurs locaux et étrangers de façonner les industries du futur qui transformeront la qualité de vie, la technologie, les ressources et les services à valeur ajoutée. Des initiatives axées sur le développement du tourisme régional et du commerce de détail, ainsi que des partenariats public-privé, garantissent que le bien-être de la communauté est au cœur de la transformation économique d’Abu Dhabi. Grâce à un solide réseau d’investisseurs, à une collaboration étroite avec les principales parties prenantes et à une présence mondiale, l’ADIO s’engage à donner aux investisseurs d’Abu Dhabi les moyens d’avoir un impact mondial durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.investinabudhabi.gov.ae.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.