Float obtient un financement de près de 100 millions de dollars pour générer plus de 1,5 milliard de dollars en pouvoir de dépense pour les entreprises canadiennes

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Float Financial (« Float »), la principale plateforme de financement d'entreprise au Canada, annonce aujourd'hui avoir obtenu près de 100 millions CAD grâce à deux facilités de crédit de la Silicon Valley Bank (SVB), une division de First Citizens Bank, et une banque canadienne de niveau 1. Malgré une année consécutive de baisses des taux d'intérêt de la Banque du Canada, les facilités permettent à Float de continuer à offrir jusqu'à 4% d'intérêt sur chaque dollar, les meilleurs taux d'intérêt au Canada. Le financement permet également à Float de faire évoluer son produit Charge, qui permet aux entreprises éligibles d'accéder rapidement au crédit sans intérêt afin d'accélérer leur développement. Ceci étendant le fonds de roulement flexible à des milliers d'entreprises canadiennes supplémentaires et en débloquant plus de 1,5 milliard de dollars en pouvoir de dépense annualisé.

Le financement intervient alors que les entreprises canadiennes traversent un point d'inflexion critique. Un récent rapport de Float a révélé que si les revenus ont augmenté de 5% en 2025, la hausse des coûts a comprimé les marges et les entreprises ont évité de nouvelles dettes malgré des opportunités de croissance claires, créant un écart de confiance en capital. L'économie canadienne n'a connu qu'une croissance de 1,2% l'an dernier, marquant trois années consécutives de croissance inférieure au potentiel. Pourtant, les entreprises canadiennes ont fait preuve de résilience en raison des chocs tarifaires, de l'inflation et de l'incertitude. Un tel contexte place les entreprises canadiennes devant un carrefour en 2026 : poursuivre le positionnement défensif ou passer à une croissance intentionnelle grâce à un accès plus intelligent aux capitaux et à de meilleurs outils financiers.

« Float fait preuve d'optimisme, là où d’autres peuvent être pessimistes. Nous avons décidé de parier sur les entreprises canadiennes », déclare Rob Khazzam, cofondateur et chef de la direction de Float. « Nous avons obtenu près de 100 millions de dollars pour injecter des capitaux directement dans l’économie canadienne, ce qui nous permet d’offrir des taux d’intérêt allant jusqu’à 4% sur les comptes des entreprises, d’étendre les produits de crédit et de fournir les outils financiers dont ces entreprises ont besoin et qu’elles méritent pour stimuler une croissance intentionnelle. »

Float utilise ces facilités pour améliorer son produit Business Account, en continuant d’offrir des taux d’intérêt allant jusqu’à 4%, soit le taux le plus élevé disponible dans les services bancaires aux entreprises au Canada, tout en augmentant les taux d’intérêt de base de 2 % à 3 %. Contrairement aux comptes d'entreprise traditionnels qui imposent des compromis entre liquidité et rendement, le produit Business Account de Float combine la flexibilité des comptes chèques avec les rendements des comptes d'épargne. Les fonds des clients sont également protégés par l'assurance de la SADC jusqu'à concurrence de 100 000 CAD et détenus dans des comptes en fiducie distincts dans une banque canadienne de niveau 1. Depuis son lancement en septembre 2025, le produit a gagné en popularité, près des deux tiers des clients déclarant préférer conserver leurs liquidités commerciales dans Float plutôt que dans des banques traditionnelles.

« Avec sa plateforme innovante et sa gamme de produits financiers, Float vise à offrir des taux de pointe pour aider les entreprises locales et, à son tour, stimuler la croissance dans l’ensemble de l’économie canadienne », déclare Brian Foley, responsable de marché, groupe National Fintech chez Silicon Valley Bank, une division de First Citizens Bank. « Silicon Valley Bank est ravie de fournir cette facilité à Float et de soutenir sa mission visant à aider les entreprises canadiennes locales à réussir et à se développer. »

Les facilités de crédit alimenteront également la gamme croissante de produits financiers de Float, y compris des cartes d'entreprise avec des limites de crédit allant jusqu'à trois millions de dollars, des approbations en seulement une journée et aucune exigence de garantie personnelle. La plateforme intégrée de Float combine les cartes d'entreprise, la gestion automatisée des dépenses, le paiement des factures, les remboursements, les opérations de change et les comptes d'entreprise à rendement élevé dans une solution unique conçue spécifiquement pour les entreprises canadiennes.

L'annonce intervient dans un contexte de forte dynamique pour Float, la fintech à la croissance la plus rapide au Canada, qui dessert maintenant plus de 6 000 entreprises canadiennes dans les secteurs de la technologie, des services professionnels, de l'hôtellerie, du commerce de détail et des organismes sans but lucratif. Le soutien de banques de classe mondiale comme Silicon Valley Bank reflète la confiance institutionnelle dans la trajectoire de croissance de Float et le potentiel plus large des entreprises canadiennes.

Float a levé un financement de série B de 70 millions de dollars dirigé par Goldman Sachs Alternatives en janvier 2025 et s'est classé parmi les entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide, se hissant notamment à la 4e place du classement Top Growing Companies du Globe and Mail, à la 9e place du Deloitte Technology Fast 50 et à la 23e place du Deloitte Technology Fast 500.

À propos de Float Financial

Float est le partenaire financier qui permet aux entreprises canadiennes de faire bouger, gérer et multiplier leur argent. Des cartes d'entreprise à plafond élevé et de la gestion automatisée des dépenses aux paiements de factures, opérations de change et services bancaires aux entreprises, Float propose des outils financiers essentiels au sein d'une plateforme intuitive. Fort de la confiance de plus de 6 000 entreprises canadiennes, Float offre une technologie de classe mondiale et un soutien rapide et convivial, conçus au Canada pour alimenter la prochaine génération de croissance.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter floatfinancial.com.

À propos de Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank (SVB), une division de First Citizens Bank, est la banque des entreprises et investisseurs les plus innovants au monde. SVB fournit des services bancaires commerciaux aux entreprises des secteurs de la technologie, des sciences de la vie et des soins de santé, du capital-investissement et du capital-risque. SVB opère dans des centres d'innovation à travers les États-Unis pour répondre aux besoins uniques de ses clients dynamiques avec une expertise, des connaissances et des connexions sectorielles approfondies. First Citizens BancShares, Inc. (NASDAQ : FCNCA), société mère de SVB, est l'un des 20 principaux établissements financiers américains avec plus de 200 milliards de dollars d'actifs. First Citizens Bank est membre de la FDIC. En savoir plus sur svb.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.