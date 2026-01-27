-

Ohana Development与曼城足球俱乐部签署协议，拟在阿布扎比打造价值数十亿迪拉姆的项目

  • 这个占地167万平方米的开发项目是全球首个曼城品牌住宅目的地
站立者：曼城足球俱乐部主席Khaldoon Al Mubarak阁下。左起：Ohana Development首席执行官Husein Salem和City Football Group首席执行官Ferran Soriano。（照片：AETOSWire）。

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以豪华地产项目著称的阿联酋领先房地产开发商Ohana Development近日与曼城足球俱乐部签署协议，将在阿布扎比亚斯运河滨水区推出“Manchester City Yas Residences by Ohana”，打造全球首个该类型的品牌住宅社区。此次合作彰显了双方对卓越品质、创新精神和长期价值创造的共同追求，进一步巩固了阿布扎比作为世界级开发项目全球目的地的地位。

“Manchester City Yas Residences by Ohana”项目占地167万平方米，借鉴了俱乐部的全球影响力和历史底蕴，以现代视角重新诠释，将曼城的品牌特质与Ohana的设计理念完美融合。

Ohana Development首席执行官Husein Salem表示：“与曼城合作对Ohana Development而言是一个重要里程碑，也体现了我们对阿布扎比的长期承诺——我们将总部设在这里并以此为豪。该俱乐部的全球地位、前瞻性的视野和现代化的理念，与我们打造面向未来的社区、助力酋长国生活方式版图持续发展的雄心高度契合。Manchester City Yas Residences by Ohana通过精心打造的住宅项目将这一共同愿景变为现实，有望成为房地产行业流传久远的标杆之作。”

City Football Group首席执行官Ferran Soriano表示：“这是一个具有里程碑意义的项目，它以独特的俱乐部品牌化方式，将曼城带入高端住宅领域。Ohana Development因与全球领先品牌合作而备受赞誉，擅长将品牌影响力转化为高端、设计驱动的居住体验。通过此次合作，Ohana将充分利用俱乐部的全球影响力及其在该地区无可匹敌的布局优势。我们将继续致力于开展此类独具特色的合作。”

有关该开发项目的更多信息将适时公布。

*来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

