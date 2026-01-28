Telechips与DivX续签集成电路技术许可协议

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字视频技术领域的先驱企业DivX宣布，DivX与Telechips已解决合同纠纷，且Telechips已续签DivX集成电路技术许可协议。总部位于韩国首尔的领先无晶圆厂半导体企业Telechips将继续在其面向消费电子设备（包括车载娱乐系统）的全系列芯片中支持DivX视频播放功能。

25年来，DivX一直是各类屏幕打造优质数字视频体验的全球标准。Telechips则是DivX的长期授权合作方，始终在其集成电路芯片中搭载DivX的专属视频技术，为全球企业提供相关产品。

汽车业务部副总裁兼负责人Stanley Kim表示：“Telechips始终在旗下半导体解决方案中支持各类被广泛采用的视频技术。本次续签许可协议，让我们能够依据客户和市场的需求，在指定产品中保持与DivX技术的兼容性。”

DivX首席执行官Noel Egnatios评论道：“我们始终致力于为所有授权合作方维护DivX品牌和技术许可体系的价值，也很高兴能与Telechips达成此项协议。”

自2000年以来，DivX逐步确立了其在创新数字视频技术研发领域的全球领先地位，并将持续向全球各地的公司授予其广泛的知识产权组合许可。

DivX, LLC致力于开发创新技术，在各类设备上提供超凡的数字娱乐体验。自2000年以来，DivX始终为全球消费者、设备制造商和流媒体服务打造开创性技术，树立高品质数字视频行业标准。DivX提供技术许可以实现出色的视频播放，全球各大消费电子品牌已售出超过20亿台采用DivX技术的设备。DivX消费软件在全球的下载量已达15亿次，为消费者提供内容播放、转档和投影工具。DivX总部位于加州圣迭戈。如需了解更多信息，请访问www.divx.com。

