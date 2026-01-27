-

State Street, in collaborazione con ADIO, creerà più di 300 nuovi posti di lavoro con il lancio del nuovo hub operativo di Al Ain

  • L'espansione rafforzerà ulteriormente il ruolo di State Street in qualità di partner strategico di fiducia nell'ecosistema finanziario di Abu Dhabi, a sostegno dell'impegno dell'emirato alla diversificazione economica nella regione e allo sviluppo della prossima generazione di talenti ad Al Ain.

BOSTON e ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--State Street Corporation (NYSE: STT), uno dei principali fornitori al mondo di servizi finanziari agli investitori istituzionali, ha sottoscritto un contratto di assistenza con l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) per la creazione di un nuovo centro operativo nella regione di Al Ain, ad Abu Dhabi. La collaborazione segna un importante passo per la strategia di espansione sul lungo termine di State Street nel Medio Oriente e negli EAU e ne ribadisce il ruolo in qualità di partner strategico all'interno dell'ecosistema dell'Abu Dhabi Global Market (ADGM).

