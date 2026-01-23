Andersen Consulting携手Silver Creek强化数字化转型服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与Silver Creek达成合作协议，后者是数据战略、分析、应用开发和AI驱动自动化服务领域的领军企业。

Silver Creek Software是总部位于加拿大阿尔伯塔省的顶尖技术服务公司，擅长通过数据和业务解决方案助力企业转型。该公司成立于1998年，提供全方位咨询服务，专精于数据和分析、应用开发、机器学习和AI领域。凭借一支经验丰富且具备资质认证的专业团队，该公司为多个行业提供量身定制的解决方案，包括公共部门、金融服务、自然资源和交通运输行业。Silver Creek的核心关注点在于通过数字化、集成化和自动化，帮助客户从数据中挖掘价值。

Silver Creek首席执行官Ben Steem表示：“我们的声誉建立在助力企业将复杂的数据生态系统转化为战略资产的基础上。通过与Andersen Consulting合作，我们将本地知识、灵活交付模式与全球转型专长相结合，为客户提供更深入的洞察、可扩展的系统和可持续的转型成果。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Silver Creek在数据驱动解决方案方面的成熟专业能力，与Andersen Consulting广泛的转型服务能力形成互补。我们将携手合作，通过提供一体化战略和务实执行方案，帮助企业应对特定行业挑战，创造可持续价值。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。