ClickHouse anuncia su servicio Postgres nativo, ofreciendo una plataforma de datos unificada para aplicaciones en tiempo real e impulsadas por inteligencia artificial

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, Inc., la empresa creadora de la base de datos analítica en tiempo real más rápida del mundo, ha presentado un servicio Postgres de alto rendimiento y nivel empresarial, integrado de forma nativa en su sistema, que proporciona un sistema de datos unificado para desarrolladores que crean aplicaciones modernas, en tiempo real y basadas en inteligencia artificial.

El servicio se ha desarrollado en colaboración con Ubicloud, Inc., empresa de nube de código abierto especializada en Postgres de alto rendimiento, liderada por un equipo con experiencia comprobada en Citus Data, Heroku y Microsoft. Este lanzamiento refuerza el compromiso de ClickHouse con la integración de cargas de trabajo transaccionales y analíticas sobre una base escalable única.

El anuncio se produce tras la adquisición de PeerDB en 2024, una empresa especializada en Postgres cuya tecnología permite la sincronización de datos en tiempo real desde Postgres hacia ClickHouse para cientos de clientes empresariales, mostrando cómo ambas plataformas se complementan de manera natural.

Un sistema unificado para transacciones y análisis

Las aplicaciones modernas de inteligencia artificial en tiempo real requieren capacidades transaccionales y analíticas. ClickHouse ofrece una plataforma que integra Postgres para transacciones y su propio motor para análisis. Los desarrolladores disponen de un servicio Postgres de alto rendimiento respaldado por almacenamiento NVMe y pueden sincronizar los datos transaccionales con solo unos clics, logrando análisis hasta 100 veces más rápidos. Gracias a una capa de consultas unificada, los equipos pueden crear aplicaciones que combinan transacciones y análisis sin la complejidad de gestionar sistemas separados.

«Postgres y ClickHouse se han convertido en tecnologías esenciales para las aplicaciones de inteligencia artificial», afirmó Aaron Katz, director ejecutivo de ClickHouse. «Con nuestro servicio Postgres nativo, unificamos las cargas de trabajo transaccionales y analíticas, permitiendo a los desarrolladores construir cualquier tipo de aplicación de IA sobre la mejor base técnica. Nos entusiasma colaborar con Ubicloud y su equipo de Postgres de primer nivel para hacer realidad esta propuesta».

«Postgres y ClickHouse se complementan de forma natural y son clave para las aplicaciones de IA. Juntos, ofrecemos una plataforma integrada que simplifica el trabajo de los equipos, combinando Postgres de nivel empresarial para transacciones y ClickHouse para análisis como un único sistema», explicó Umur Cubukcu, co-director ejecutivo y cofundador de Ubicloud. «Estamos encantados de colaborar con ClickHouse, porque así todo el ecosistema de código abierto se beneficia: equipos de confianza crean productos de primer nivel que funcionan y evolucionan juntos».

Empresas líderes en IA ya confían en Postgres y ClickHouse

Miles de empresas, entre ellas GitLab, Instacart, Cloudflare y Ramp, ya confían en Postgres para cargas de trabajo transaccionales (OLTP) y en ClickHouse para análisis (OLAP), impulsando aplicaciones esenciales en tiempo real. Con este lanzamiento, Postgres y ClickHouse se acercan aún más, dando un paso importante hacia una base realmente unificada para el desarrollo de aplicaciones de IA.

Noah Pryor, director de tecnología de Beehiv, un importante cliente de ClickHouse, expresó su entusiasmo: «Nos emociona ver a ClickHouse integrarse en el ecosistema Postgres. En Beehiv, dependemos de Postgres y ClickHouse para nuestras aplicaciones esenciales orientadas al cliente. Hemos invertido mucho en integrar estas tecnologías, por lo que una integración más estrecha y nativa entre ambas simplificaría de manera significativa nuestra arquitectura».

Explore la plataforma en detalle

Los desarrolladores pueden registrarse hoy mismo para acceder a la vista previa privada de Postgres gestionado por ClickHouse.

Además, en el blog de ClickHouse encontrarán un análisis técnico completo para conocer la plataforma en detalle.

Acerca de ClickHouse

ClickHouse es un sistema de gestión de bases de datos por columnas de código abierto, rápido y diseñado para el procesamiento de datos y la analítica en tiempo real a gran escala. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento, ClickHouse Cloud proporciona consultas extremadamente rápidas y gran capacidad de concurrencia, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren información inmediata de grandes volúmenes de datos. A medida que los agentes de IA se integran cada vez más en el software y generan consultas más frecuentes y complejas, ClickHouse ofrece un motor de alto rendimiento y baja latencia, pensado específicamente para afrontar este desafío. Empresas líderes como Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart confían en ClickHouse para obtener información valiosa y tomar decisiones más inteligentes mediante una plataforma de datos moderna, eficiente y escalable. Para más información, visite clickhouse.com.

Acerca de Ubicloud

Ubicloud es un proveedor de nube de código abierto que ofrece servicios esenciales sobre infraestructuras bare metal (servidores físicos dedicados) y nubes públicas. Fundada por el equipo que desarrolló PostgreSQL distribuido con Citus Data (adquirido por Microsoft), su producto principal, Ubicloud PostgreSQL, proporciona una experiencia de Postgres gestionado de nivel empresarial con un rendimiento y coste líderes en el sector. Los servicios de Ubicloud en IA, computación, PostgreSQL y Kubernetes gestionan más de un millón de máquinas virtuales cada semana, reduciendo los costes en la nube hasta un 70 %. Ubicloud cuenta con el respaldo de Y Combinator y otros importantes inversores de Silicon Valley. Para más información, siga a Ubicloud en Twitter @ubicloudHQ o visite ubicloud.com.

