Společnost HUMAIN a fond Infra oznamují rámcovou dohodu o financování umělé inteligence a digitálních technologií
DAVOS, Švýcarsko--(BUSINESS WIRE)--Společnost HUMAIN a Národní infrastrukturní fond („National Infrastructure Fund“, Infra) oznámily v rámci výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) 2026 ve švýcarském Davosu strategickou rámcovou dohodu o financování ve výši až 1,2 miliardy dolarů na podporu rozvoje projektů umělé inteligence a digitální infrastruktury v Saúdské Arábii.
Rámcová dohoda stanoví nezávazné finanční podmínky pro rozvoj společnosti HUMAIN v oblasti hyperscale datových center s kapacitou až 250 MW. Tato datová centra budou využívat špičkové grafické procesory pro výcvik a inferenci umělé inteligence a budou podporovat místní, regionální i globální zákazníky společnosti HUMAIN.
Kromě toho se fond Infra a společnost HUMAIN dohodly, že prozkoumají možnost založení investiční platformy pro datová centra umělé inteligence. Tato platforma by byla zakotvena oběma organizacemi a strukturována tak, aby usnadňovala účast globálních a místních institucionálních investorů s cílem podpořit další rozšiřování strategie společnosti HUMAIN v oblasti umělé inteligence.
Dnešní rámcová dohoda podtrhuje klíčovou roli fondu Infra v partnerství s jejími protějšky s cílem urychlit dodávku infrastrukturních aktiv, která jsou základem ekonomické transformace a dlouhodobé produktivity. Rovněž demonstruje závazek společnosti HUMAIN nasadit škálovatelnou výpočetní kapacitu, aby mohla uspokojit rostoucí komerční poptávku po pokročilých službách umělé inteligence a zpracování dat.
„Růst poptávky po pokročilých výpočetních službách se zintenzivňuje a tato rámcová dohoda umožňuje společnosti HUMAIN reagovat rychle a v odpovídajícím rozsahu. V partnerství s fondem Infra je naším cílem poskytovat špičkovou infrastrukturu datových center umělé inteligence, na kterou se mohou podniky spolehnout, jakmile se jejich výpočetní potřeby stanou složitějšími.“
TAREQ AMIN, VÝKONNÝ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI HUMAIN.
„Dnešní rámcová dohoda je důležitým krokem k rozšíření role fondu Infra při otevírání příležitostí pro investice do infrastruktury v království. Naše partnerství se společností HUMAIN otevře nové cesty k růstu institucionálních investic a rozvoji digitální ekonomiky prostřednictvím podpory infrastruktury umělé inteligence.“
ENG. ESMAIL ALSALLOM, VÝKONNÝ ŘEDITEL INFRA
O Infra
Národní infrastrukturní fond (Infra) je hlavním rozvojovým finančním partnerem Království pro oblast infrastruktury. Fond Infra mobilizuje vyšší objem investic soukromého sektoru s cílem urychlit realizaci infrastrukturních projektů, které jsou klíčové pro sociální a hospodářskou transformaci Království. Infra poskytuje flexibilní finanční řešení a podporuje infrastrukturní projekty napříč všemi sektory se zaměřením na naplňování cílů Vize 2030 a podporu záměrů Saúdské zelené iniciativy. Národní infrastrukturní fond je dohlíženým subjektem Národního rozvojového fondu.
O společnosti HUMAIN
HUMAIN, společnost PIF, je globální společnost zabývající se umělou inteligencí, která poskytuje komplexní služby v oblasti umělé inteligence ve čtyřech klíčových oblastech: datová centra nové generace; vysoce výkonná infrastruktura a cloudové platformy; pokročilé modely umělé inteligence, včetně některých z nejmodernějších arabských jazykových modelů vyvinutých v arabském světě; a transformativní řešení umělé inteligence, která kombinují hluboké znalosti odvětví s praktickým provedením.
Komplexní model HUMAIN slouží organizacím veřejného i soukromého sektoru, umožňuje vytvářet hodnotu napříč odvětvími, podporuje digitální transformaci a posiluje schopnosti prostřednictvím spolupráce člověka a umělé inteligence. Díky rostoucímu portfoliu odvětvově specifických produktů umělé inteligence a klíčovému poslání zaměřenému na rozvoj duševního vlastnictví a globální vedení v oblasti talentů je HUMAIN koncipována pro mezinárodní konkurenceschopnost a technologickou excelenci.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Danah Alhumaid
dalhumaid@mep.gov.sa