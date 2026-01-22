EV Group rafforza la propria presenza in Europa con l’acquisizione di Cornelius Polska

PERO (MI)--(BUSINESS WIRE)--Eigenmann & Veronelli Group (“EV Group”), Gruppo italiano di riferimento nella distribuzione e produzione di specialità chimiche e ingredienti per l’industria alimentare, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione della quota di maggioranza di Cornelius Polska, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento a livello europeo.

Fondata in Polonia nel 2007 e con sede a Varsavia, Cornelius Polska è una realtà consolidata nella distribuzione di specialità chimiche e rappresenta da anni un partner affidabile per fornitori internazionali e per una base clienti ampia e diversificata. Grazie a una presenza fortemente radicata nel mercato polacco, l’azienda opera con successo nei settori beauty & personal care, food e in diversi comparti industriali.

La società dispone di un portafoglio articolato di prodotti premium ed è supportata da un team di circa 28 professionisti altamente qualificati, riconosciuti per la competenza tecnica, le relazioni consolidate nel tempo e le solide capacità commerciali. Nel 2025, Cornelius Polska ha registrato ricavi annui pari a circa 16 milioni di euro.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico di rilievo per EV Group, che consolida così la propria dimensione internazionale e rafforza la presenza in Europa, in linea con il piano di sviluppo del Gruppo. L’acquisizione apre inoltre a nuove opportunità di crescita e di sviluppo industriale nei mercati del beauty & personal care, del food e dell’industria.

“Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di rafforzamento della nostra presenza in Europa”, ha dichiarato Gabriele Bonomi, CEO di EV Group. “Cornelius Polska porta con sé una profonda conoscenza del mercato locale, una clientela fidelizzata e una piattaforma solida per la crescita in diversi ambiti applicativi. Si tratta di un asset di grande valore per il nostro Gruppo, per i partner e per i fornitori. Siamo inoltre lieti di accogliere un team di grande esperienza e professionalità, che contribuirà in modo significativo alla continuità e allo sviluppo delle relazioni esistenti”.

Dr. Neville Prior, Presidente di Cornelius Group, ha commentato: “Cornelius Polska ha rappresentato per molti anni una componente importante della nostra organizzazione e siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti dal team. L’ingresso in EV Group apre nuove prospettive di sviluppo per il business e per le persone, e siamo certi che questa transizione genererà valore nel lungo periodo per clienti e partner”.

L’operazione è subordinata alle consuete autorizzazioni regolamentari e alle condizioni di closing, con completamento previsto entro la fine del primo trimestre del 2026.

EV GROUP

Fondato nel 1910, il Gruppo EV è un distributore e produttore di specialità chimiche e ingredienti alimentari. Con headquarter a Pero (Milano), EV vanta una presenza diretta in Italia, nella penisola iberica, in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti e ha una portata commerciale di oltre 45 paesi. Nel 2025, il Gruppo ha generato un fatturato consolidato di 340 milioni di euro, con oltre 350 dipendenti. EV si distingue da sempre come facilitatore del mercato nell’abbinare la profonda conoscenza dei mercati locali alle innovazioni della chimica, proponendo un ampio portafoglio di specialità chimiche e ingredienti alimentari, oltre a soluzioni su misura in termini di applicazioni, marketing e supply-chain, supporto tecnico-formulativo e un ampio know-how regolatorio nei principali settori in cui opera.

www.eigver.com

Seguici su LinkedIn

CORNELIUS GROUP

Cornelius Group è un produttore e distributore di materie prime, ingredienti e specialità chimiche per i settori delle scienze della vita, dei prodotti chimici e dell’industria oculare, operante nel Regno Unito, in Europa, in Asia e negli USA. I core business values "We Lead, We Care, We Deliver" sono al centro della visione, della strategia e delle attività dell'azienda, con l’obiettivo di fornire soluzioni personalizzate per i clienti e i partner commerciali. Cornelius è membro attivo dello UN Global Compact, inoltre vanta le certificazioni di qualità ISO per il sistema di gestione dell'azienda (9001:2015), per la qualità ambientale (14001:2015) e per il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (45001).

www.cornelius.co.uk

Seguici su LinkedIn