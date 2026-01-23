ClickHouse kondigt native Postgres-service aan, met een uniforme datastack biedt voor realtime en AI-gestuurde toepassingen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, Inc., het bedrijf achter 's werelds snelste en populairste realtime analytische database, kondigt een krachtige, enterprise-grade Postgres-service aan die native is geïntegreerd met ClickHouse. Deze service biedt een uniforme datastack voor ontwikkelaars die moderne, realtime en AI-gestuurde toepassingen bouwen.

De dienst is ontwikkeld in samenwerking met Ubicloud, Inc., een open-source cloudbedrijf dat hoogwaardige Postgres levert, onder leiding van een team met een bewezen staat van dienst bij Citus Data, Heroku en Microsoft. Deze lancering versterkt het streven van ClickHouse om transactionele en analytische workloads te verenigen op één enkele, schaalbare basis.

Deze aankondiging bouwt ook voort op de overname van PeerDB Inc. door ClickHouse in 2024. De technologie van dit Postgres-bedrijf die helpt bij de realtime gegevenssynchronisatie van Postgres naar ClickHouse voor honderden zakelijke klanten, bevestigt de natuurlijke synergie tussen Postgres en ClickHouse.

Een uniforme gegevensstack voor transacties en analyses

Moderne, realtime AI-toepassingen vereisen zowel transactionele als analytische mogelijkheden. ClickHouse levert een uniforme datastack die Postgres voor transacties nauw integreert met ClickHouse voor analyses. Ontwikkelaars krijgen een krachtige Postgres-service die wordt ondersteund door NVMe-opslag. Met slechts een paar muisklikken kunnen zij transactiegegevens van Postgres naar ClickHouse synchroniseren, waardoor analyses tot 100 keer sneller worden uitgevoerd. Een uniforme querylaag stelt teams in staat applicaties te bouwen die transacties en analyses naadloos combineren, zonder de complexiteit van het bedienen en beheren van afzonderlijke systemen.

Postgres en ClickHouse zijn fundamentele technologieën geworden voor moderne AI-toepassingen”, aldus Aaron Katz, CEO van ClickHouse. “Met onze native Postgres-service brengen we transactionele en analytische workloads samen, zodat ontwikkelaars elk type AI-toepassing kunnen maken vanuit de beste technische basis. We zijn erg enthousiast over onze samenwerking met Ubicloud en hun Postgres-team van wereldklasse om dit aanbod leven in te blazen.”

“Postgres en ClickHouse vullen elkaar op natuurlijke wijze aan en zijn essentieel voor AI-toepassingen. Samen leveren we een geïntegreerde stack die complexiteit voor teams wegneemt. Met Postgres op productieniveau voor transacties en ClickHouse voor analyses werken ze als één geheel”, zegt Umur Cubukcu, co-CEO, mede-oprichter van Ubicloud. “We zijn verheugd om bij Ubicloud samen te werken met ClickHouse, want zo krijgt het open-source-ecosysteem de overhand: betrouwbare teams die de beste producten in hun klasse bouwen, en die samenwerken en samen groeien.”

Vertrouwd door toonaangevende AI-gedreven bedrijven

Duizenden bedrijven, waaronder GitLab, Instacart, Cloudflare en Ramp, vertrouwen al op Postgres voor transactionele (OLTP) workloads en op ClickHouse voor analytische (OLAP) workloads om bedrijfskritische, realtime applicaties aan te sturen. Met deze lancering komen Postgres en ClickHouse dichter bij elkaar, wat een belangrijke stap is in de richting van een echt uniforme basis voor het bouwen van AI-toepassingen.

Noah Pryor, de CTO van Beehiv, een grote klant van ClickHouse, deelde zijn enthousiasme over deze lancering: “We zijn erg blij dat ClickHouse nu ook deel uitmaakt van het Postgres-ecosysteem. Bij Beehiv vertrouwen we sterk op zowel Postgres als ClickHouse voor onze bedrijfskritische, klantgerichte applicaties. We hebben veel energie gestoken in de integratie van deze technologieën, dus een nauwere, meer native integratie tussen beide zal onze architectuur enorm kunnen vereenvoudigen.”

Aan de slag

Ontwikkelaars kunnen zich vandaag nog aanmelden voor de privé-preview van Postgres, beheerd door ClickHouse.

Een gedetailleerde technische diepgaande analyse is beschikbaar op de ClickHouse-blog.

Over ClickHouse

ClickHouse is een snel, open-source kolomgeoriënteerd databasemanagementsysteem, gebouwd voor realtime-dataverwerking en analyse op grote schaal. ClickHouse Cloud is ontworpen voor topprestaties en levert uitzonderlijke querysnelheden en gelijktijdigheid, waardoor het ideaal is voor toepassingen die onmiddellijk inzicht vereisen uit enorme hoeveelheden data. Nu AI-agents steeds vaker in software worden geïntegreerd en veel frequentere en complexere query's genereren, biedt ClickHouse een engine met hoge doorvoer en lage latentie, die speciaal is gebouwd voor deze uitdaging. ClickHouse wordt vertrouwd door toonaangevende bedrijven zoals Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft en Instacart en helpt teams inzichten te ontsluiten en slimmere beslissingen te nemen met een schaalbaar, efficiënt en modern dataplatform. Voor meer informatie, ga naar clickhouse.com.

Over Ubicloud

Ubicloud bouwt de open-source-AWS, en levert kernclouddiensten in op zowel bare-metal- als publieke cloudomgevingen. Het belangrijkste database-product van Ubicloud, Ubicloud PostgreSQL, ontwikkeld door het team dat gedistribueerde PostgreSQL met Citus Data bouwde (overgenomen door Microsoft), biedt een beheerde Postgres-ervaring op ondernemingsniveau met toonaangevende prijs-prestatieverhouding. De diensten van Ubicloud op het gebied van AI, Compute, PostgreSQL en Kubernetes sturen wekelijks meer dan 1 miljoen VM's aan, waarmee de cloudkosten tot wel 70% worden verlaagd. Ubicloud wordt gesteund door Y Combinator en andere prominente investeerders uit Silicon Valley. Volg Ubicloud op Twitter via @ubicloudHQ voor meer informatie of ga naar ubicloud.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.