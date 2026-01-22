Bureau Veritas devient un Partenaire Consultant Accrédité d’EcoVadis

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a obtenu l'accréditation de « Partenaire Consultant » auprès d'EcoVadis, référence internationale pour des chaînes d’approvisionnement durables et résilientes. Les Partenaires Consultants Accrédités sont formellement habilités à accompagner les entreprises dans la réalisation d'évaluations de durabilité, l'analyse de leurs scores et l'amélioration de leurs pratiques en matière d'environnement, de droits du travail et droits humains, d'éthique et d'approvisionnement responsable.

Les Partenaires Consultants Accrédités sont soigneusement sélectionnés en fonction de leur expérience et de leur expertise. Ils doivent suivre une formation rigoureuse à la méthodologie et au processus d'évaluation d'EcoVadis via l'EcoVadis Academy. Pour être retenus, les partenaires doivent justifier d’une compréhension approfondie des réglementations et enjeux environnementaux, éthiques et sociaux au niveau local, et avoir réalisé leur propre évaluation EcoVadis.

« Cette accréditation EcoVadis renforce notre engagement à soutenir les entreprises dans la construction de chaînes d'approvisionnement résilientes et responsables », affirme Marc Roussel, Vice-Président Exécutif Urbanisation et Assurance chez Bureau Veritas. « Bureau Veritas jouit d’une longue tradition d'accompagnement des entreprises pour garantir l'intégrité et la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement mondiales. Grâce à ce partenariat avec EcoVadis, nous réaffirmons notre détermination à guider les organisations vers une transformation durable, en les aidant à dépasser la simple conformité réglementaire pour intégrer véritablement la soutenabilité dans leurs stratégies d'approvisionnement et leurs modèles opérationnels. »

En tant que Partenaire Consultant Accrédité, Bureau Veritas propose un accompagnement complet en matière de durabilité des chaînes d'approvisionnement, et notamment :

la réalisation d'évaluations et la préparation à la conformité – Accompagner fournisseurs et acheteurs dans les évaluations EcoVadis et la documentation de durabilité ;

l’analyse post-évaluation et l’intégration stratégique – Convertir les scores en plans d'amélioration actionnables pour un impact durable ;

le lancement de programmes et l’animation du réseau – Aider les acheteurs à déployer des programmes de durabilité au sein de leurs réseaux de fournisseurs mondiaux ;

l’optimisation de la performance de la chaîne de valeur – Générer des gains mesurables en matière d'approvisionnement responsable, de traçabilité et de résilience.

Fort de son expertise en matière d'accompagnement des organisations dans leurs transitions de durabilité, Bureau Veritas articule conformité, gestion des risques et stratégies de transformation pour permettre aux entreprises d'intégrer la durabilité au cœur de leurs opérations et chaînes d'approvisionnement. Cette approche englobe diagnostics, conseil stratégique, suivi de performance et certification, en mettant l'accent sur l'approvisionnement responsable, les audits sociaux, la traçabilité et la résilience. Ces leviers donnent aux organisations les moyens de répondre aux normes internationales, renforcer leur transparence et générer un impact mesurable.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Plus d’informations sur http://www.bureauveritas.com et LinkedIn.

À propos d’EcoVadis

EcoVadis est une entreprise à mission, qui place l’intelligence durable au cœur de chaque décision d’affaires à l’échelle mondiale. En 2024, EcoVadis a acquis Ulula, une plateforme de référence permettant aux travailleurs de faire entendre leur voix, renforçant ainsi ses capacités à soutenir le devoir de vigilance en matière de droits humains. Grâce à ses évaluations fiables et exploitables, EcoVadis aide les entreprises de toutes tailles à se conformer aux réglementations ESG, à réduire leurs émissions de GES et à améliorer la durabilité de leur activité ainsi que de leur chaîne de valeur dans 250 secteurs et 185 pays. Parmi elles, des leaders tels que Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF ou encore JPMorgan. Plus de 150 000 entreprises utilisent ses outils d’évaluation, de gestion des risques et du carbone, ainsi que sa plateforme e-learning, pour accélérer leur transition vers la résilience, la croissance durable et un impact positif dans le monde.

Pour en savoir plus : ecovadis.com, X ou LinkedIn.