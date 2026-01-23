Die EV Group baut ihre Präsenz in Europa durch die Übernahme von Cornelius Polska aus

PERO (MI), Italien--(BUSINESS WIRE)--Die Eigenmann & Veronelli Group („EV Group“), ein führender Distributor und Hersteller von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten, hat eine Vereinbarung über den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Cornelius Polska unterzeichnet.

Cornelius Polska, das 2007 in Polen gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Warschau hat, ist ein etablierter Distributor von Spezialchemikalien und wichtiger Partner für internationale Lieferanten sowie einen breiten und vielfältigen Kundenstamm. Die fest in Polen verankerten Betriebsaktivitäten des Unternehmens erstrecken sich auf die Bereiche Schönheits- und Körperpflege, Lebensmittel sowie verschiedene industrielle Märkte.

Mit einem umfassenden Premium-Produktportfolio und einem hochqualifizierten Team mit derzeit rund 28 Mitarbeitern ist Cornelius Polska für seine technische Kompetenz, seine langjährigen Beziehungen und seine herausragenden kommerziellen Fähigkeiten bekannt. 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Jahresumsatz von ca. 16 Millionen Euro.

Diese Akquisition ist ein strategisch wichtiger Schritt für die EV Group, da sie den Konzern vergrößert und seine Präsenz in Europa stärkt. Außerdem eröffnen sich dadurch neue Wachstumspotenziale und strategische Chancen in den Bereichen Schönheits- und Körperpflege, Lebensmittel und Industrie.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Ausweitung unserer Präsenz in Europa,“ so Gabriele Bonomi, CEO der EV Group. „Cornelius Polska bringt fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes, einen treuen Kundenstamm und eine starke Plattform für Wachstum in verschiedenen Anwendungsbereichen mit und ist daher eine wertvolle Bereicherung für unsere Partner, Teams und Lieferanten in ganz Europa. Wir freuen uns auch, ein sehr erfahrenes und kompetentes Team willkommen zu heißen, das unserem Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bringen und die Kontinuität in den bestehenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen gewährleisten wird.“

Dr. Neville Prior, Chairman der Cornelius Group, sagte: „Cornelius Polska ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil unserer Organisation, und wir sind unglaublich stolz auf das, was das Team erreicht hat. Durch den Zusammenschluss mit EV Group eröffnen sich neue Möglichkeiten für das Unternehmen und die Mitarbeiter, und ich bin zuversichtlich, dass dieser Übergang einen dauerhaften Mehrwert für Kunden und Partner mit sich bringen wird.“

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und soll voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

ÜBER DIE EV GROUP

Die Eigenmann & Veronelli Group wurde 1910 gegründet und ist ein internationaler Lösungsanbieter für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten. EV mit Hauptsitz in Pero, Italien, ist direkt in Italien, Iberien, der Türkei und den VAE vertreten und in mehr als 45 Ländern kommerziell tätig. 2025 erwirtschaftete EV mit mehr als 350 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 340 Millionen Euro. EV kann auf über ein Jahrhundert Branchenerfahrung zurückblicken und ist bekannt für seine Effektivität und Effizienz. EV verbindet lokale Marktkenntnisse mit chemischen Innovationen und verfügt über ein hochwertiges und vielfältiges Portfolio an Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten sowie kundenspezifische Lösungen für Anwendung, Marketing und Lieferkette, technische und formulierungstechnische Unterstützung sowie umfassendes regulatorisches Expertenwissen für eine Vielzahl von Branchen.

ÜBER DIE CORNELIUS GROUP

Die Cornelius Group ist ein unabhängiger Hersteller und Distributor von Rohstoffen, Inhaltsstoffen und Spezialchemikalien für Biowissenschaften, Leistungschemikalien und den Augenheilkunde-Sektor und im Vereinigten Königreich, Europa, Asien und den USA tätig. Die zentralen Unternehmenswerte „We Lead, We Care, We Deliver“ (Wir gehen voran, wir engagieren uns, wir liefern) stehen im Mittelpunkt der Vision, Strategie und der Denkweise im Tagesgeschäft, um sowohl für Kunden als auch für Geschäftspartner differenzierte Ergebnisse zu erzielen. Cornelius ist aktives Mitglied des UN Global Compact und verfügt über ISO-Zertifizierungen für Qualitätsmanagement (9001:2015), Umweltmanagementsysteme (14001:2015) und Arbeitsschutzmanagement (45001).

