Andersen Consulting renforce son offre en matière de transformation numérique avec Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a annoncé avoir signé un accord de collaboration avec Silver Creek, un chef de file dans les domaines de la stratégie de données, de l’analyse, du développement d’applications et des services d’automatisation alimentés par l’intelligence artificielle.

Basé en Alberta, au Canada, Silver Creek Software est un cabinet de services technologiques de premier plan spécialisé dans la transformation des organisations grâce à des solutions commerciales et des solutions de données. Fondé en 1998, il offre des services complets de conseil, se spécialisant dans les données, l’analyse, le développement d’applications, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. Grâce à son équipe de collaborateurs hautement expérimentés et certifiés, il fournit des solutions sur mesure à de nombreux secteurs d’activité, notamment le secteur public, les services financiers, les ressources naturelles et les transports. La mission de Silver Creek est avant tout d’aider ses clients à tirer de la valeur de leurs données grâce à la numérisation, à l’intégration et à l’automatisation.

« Nous avons bâti notre réputation en aidant les organisations à transformer leurs écosystèmes de données complexes en atouts stratégiques », a déclaré Ben Steem, PDG de Silver Creek. « En collaborant avec Andersen Consulting, nous combinons notre connaissance locale et notre modèle de prestation agile avec une expertise mondiale en matière de transformation, ce qui nous permet de faire bénéficier nos clients d’informations plus approfondies, de systèmes évolutifs et d’une transformation durable. »

« L’expertise éprouvée de Silver Creek dans le domaine des solutions basées sur les données vient compléter les vastes capacités de transformation d’Andersen Consulting », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Ensemble, nous allons aider les organisations à relever les défis spécifiques à leur secteur en leur proposant une mise en œuvre pratique et des stratégies intégrées créatrices de valeur durable. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.