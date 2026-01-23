ClickHouse annonce le service Native Postgres et offre une pile de données unifiée pour les applications en temps réel et basées sur l'IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, Inc., l’entreprise à l’origine de la base de données analytique en temps réel la plus rapide au monde, annonce un service Postgres de haute performance et de qualité professionnelle intégré nativement à ClickHouse, fournissant une pile de données unifiée aux développeurs qui créent des applications modernes, en temps réel et fondées sur l’IA.

Le service est construit en partenariat avec Ubicloud, Inc., une société de cloud open source proposant le service Postgres haute performance, dirigée par une équipe ayant fait ses preuves chez Citus Data, Heroku et Microsoft. Ce lancement renforce l’engagement de ClickHouse à unifier les charges de travail transactionnelles et analytiques sur une base unique et évolutive.

Cette annonce s’appuie également sur l’acquisition par ClickHouse de PeerDB Inc. en 2024, une société de Postgres dont la technologie contribue à la synchronisation des données en temps réel de Postgres à ClickHouse pour des centaines d’entreprises clientes, validant ainsi la synergie naturelle entre Postgres et ClickHouse.

Une pile de données unifiée pour les transactions et l'analyse

Les applications d'IA modernes et en temps réel nécessitent des capacités transactionnelles et analytiques. ClickHouse fournit une pile de données unifiée qui intègre étroitement Postgres pour les transactions avec ClickHouse pour l'analyse. Les développeurs bénéficient d'un service Postgres haute performance soutenu par le stockage NVMe et peuvent synchroniser les données transactionnelles de Postgres à ClickHouse en quelques clics, déverrouillant jusqu'à 100 fois plus rapidement les analyses. Avec une couche de requête unifiée, les équipes peuvent créer des applications qui couvrent les transactions et les analyses sans la complexité de l'exploitation et de la gestion de systèmes distincts.

« Postgres et ClickHouse sont devenus des technologies fondamentales pour les applications modernes d’IA », déclare Aaron Katz, CEO de ClickHouse. « Avec notre service Postgres natif, nous unifions les charges de travail transactionnelles et analytiques afin que les développeurs puissent créer tout type d’application alimentée par l’IA sur les meilleures bases techniques. Nous sommes ravis de nous associer à Ubicloud et à leur équipe Postgres de classe mondiale pour donner vie à cette offre. »

«Postgres et ClickHouse se complètent naturellement et sont essentiels pour les applications d’IA. Ensemble, nous livrons une pile intégrée qui élimine la complexité pour les équipes, avec une complémentarité optimale de Postgres pour les transactions et ClickHouse pour l’analyse », déclare Umur Cubukcu, coCEO, cofondateur, Ubicloud. « Nous sommes ravis de nous associer à ClickHouse chez Ubicloud, car c’est ainsi que l’écosystème open source s'impose : des équipes de confiance qui construisent des produits de premier ordre qui fonctionnent et se développent ensemble. »

Reconnu par les principales entreprises axées sur l'IA

Des milliers d’entreprises, dont GitLab, Instacart, Cloudflare et Ramp, s’appuient déjà sur Postgres pour les charges de travail transactionnelles (OLTP) et ClickHouse pour les charges de travail analytiques (OLAP) pour alimenter des applications critiques en temps réel. Avec ce lancement, Postgres et ClickHouse se rapprochent, ce qui représente une étape majeure vers une base véritablement unifiée pour la création d'applications d'IA.

Noah Pryor, CTO de Beehiv, un important client de ClickHouse, a partagé son enthousiasme pour ce lancement : « Nous sommes ravis de voir ClickHouse entrer dans l’écosystème Postgres. Chez Beehiv, nous comptons beaucoup sur Postgres et ClickHouse pour alimenter nos applications critiques et orientées client. Nous avons investi des efforts considérables dans l’intégration de ces technologies, de sorte qu’une intégration plus étroite et plus native entre elles simplifierait considérablement notre architecture ».

Comment démarrer

Les développeurs peuvent s'inscrire à la présentation privé de Postgres par ClickHouse dès aujourd'hui.

Un plongeon technique détaillé est disponible sur le blog ClickHouse.

À propos de ClickHouse

ClickHouse est un système de gestion de bases de données colonnaires open source et rapide, conçu pour le traitement et l'analyse de données évolutives en temps réel. Conçu pour la haute performance, ClickHouse Cloud offre une vitesse et une convergence exceptionnelles des questions, le rendant idéal pour les applications exigeant une analyse instantanée de volumes massifs de données. Alors que les agents d'IA s'intègrent de plus en plus aux logiciels et génèrent des questions beaucoup plus fréquentes et complexes, ClickHouse propose un moteur à haut débit et faible latence, spécialement conçu pour répondre à ce défi. Utilisé par des entreprises de premier plan telles que Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft et Instacart, ClickHouse aide les équipes à exploiter les données et à prendre des décisions plus éclairées grâce à une plateforme de données évolutive, efficace et moderne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur clickhouse.com.

À propos d'Ubicloud

Ubicloud construit l'équivalent open source d'AWS, en fournissant des services cloud essentiels sur serveurs dédiés et clouds publics. Fondée par l'équipe qui a développé PostgreSQL distribué avec Citus Data (racheté par Microsoft), Ubicloud PostgreSQL, son offre phare de base de données, propose une expérience Postgres managée de niveau entreprise avec un rapport coût-performances unique. Les services Ubicloud, comportant l'IA, le calcul, PostgreSQL et Kubernetes, alimentent plus d'un million de machines virtuelles chaque semaine, réduisant les coûts cloud jusqu'à 70 %. Ubicloud bénéficie du soutien de Y Combinator et d'autres investisseurs de renom de la Silicon Valley. Pour en savoir plus, suivez Ubicloud sur Twitter @ubicloudHQ ou rendez-vous sur ubicloud.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.