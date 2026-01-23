-

アンダーセン・コンサルティング、提携先としてSilver Creekを迎え、デジタルトランスフォーメーション分野の提供内容を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングはデータ戦略、アナリティクス、アプリケーション開発、AIを活用した自動化サービスを強みとするSilver Creekと提携契約を締結したことを発表しました。

Silver Creek Softwareはカナダ・アルバータ州に拠点を置く有数のテクノロジーサービス企業で、データとビジネスソリューションを軸に組織変革を支援しています。1998年設立の同社は、データ／アナリティクス、アプリケーション開発、機械学習、AIを中核に、包括的なコンサルティングを提供しています。経験豊富で各種認定を持つ専門家チームが、公共部門、金融サービス、天然資源、運輸など幅広い業界に向けて、ニーズに即したソリューションを提供しています。Silver Creekはデジタル化・統合・自動化を通じて顧客データの価値を最大化することを中核に据えています。

Silver CreekのCEOであるベン・スティーム氏は、「当社は、複雑なデータエコシステムを戦略的資産へと転換する支援によって信頼を築いてきました」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、地域に根差した知見とアジャイルなデリバリーモデルに、グローバルな変革の専門性を掛け合わせます。これにより、より深いインサイト、拡張性の高いシステム、そして持続する変革をお客様が実現できるよう支援します」とのコメントを残しました。

アンダーセンのグローバル・チェアマン兼CEOのマーク・L・ボーサッツ氏は、「データ主導型ソリューションで実績を持つSilver Creekの専門性は、アンダーセン・コンサルティングの幅広い変革支援力を強固な形で補完してくれます」と述べています。「統合戦略と現場に踏み込んだ実行支援を通じて、業界固有の課題を乗り越える道筋を示し、持続的な価値創出につなげます」と続けました。

Andersen Consultingは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはAndersen Globalの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

