HUMAIN i Infra ogłaszają zawarcie umowy ramowej w sprawie finansowania w dziedzinie AI i technologii cyfrowych

DAVOS, Szwajcaria--(BUSINESS WIRE)--Przy okazji dorocznej konferencji Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) 2026 w Davos (Szwajcaria) firma HUMAIN i Narodowy Fundusz infrastrukturalny Arabii Saudyjskiej („Infra”) poinformowały o zawarciu strategicznej umowy ramowej w sprawie finansowania na kwotę nawet 1,2 mld USD w celu wsparcia rozwoju AI i projektów w dziedzinie infrastruktury cyfrowej w Królestwie Arabii Saudyjskiej.

Umowa ramowa określa niewiążące warunki finansowania rozwoju przez HUMAIN hiperskalowych centrów danych AI o mocy nawet 250 MW. W centrach tych przewidziano zastosowanie wiodących procesorów graficznych wykorzystujących przetwarzanie brzegowe na potrzeby trenowania AI i wnioskowania oraz wsparcia lokalnych, regionalnych i międzynarodowych klientów HUMAIN.

Ponadto Infra i HUMAIN uzgodniły zbadanie możliwości utworzenia platformy inwestycyjnej na rzecz budowy centrów danych AI. Przedsięwzięciem tym miałyby kierować obie organizacje, a jego struktura miałaby ułatwić udział inwestorów instytucjonalnych na poziomie lokalnym i z całego świata, w celu wsparcia dalszego zwiększenia skali strategii HUMAIN w dziedzinie AI.

Dzisiejsza umowa ramowa uwypukla kluczową rolę Infra we współpracy z partnerami na rzecz przyspieszenia realizacji zasobów infrastrukturalnych mających zasadnicze znaczenie dla transformacji gospodarczej i długotrwałej wydajności. Stanowi również wyraz zaangażowania HUMAIN na rzecz wdrażania skalowalnych mocy obliczeniowych w celu wykorzystania coraz większego popytu podmiotów komercyjnych na zaawansowane usługi w zakresie AI i przetwarzania danych.

„Popyt na zaawansowane moce obliczeniowe rośnie coraz szybciej, dlatego ta umowa ramowa zapewni HUMAIN możliwość szybkiego reagowania na ten popyt na dużą skalę. We współpracy z Infra pragniemy dostarczać światowej klasy infrastrukturę centrów danych AI, na której przedsiębiorstwa będą mogły polegać w miarę wzrostu potrzeb w zakresie zdolności obliczeniowych.”

TAREQ AMIN, DYREKTOR GENERALNY HUMAIN.

„Zawarta dziś umowa ramowa stanowi istotny krok w kierunku rozszerzenia roli Infra pod względem otwierania możliwości inwestycyjnych w zakresie infrastruktury w Królestwie. Współpraca z HUMAIN otworzy nowe ścieżki pozwalające zwiększyć poziom inwestycji instytucjonalnych i rozwinąć gospodarkę cyfrową w drodze wspierającej infrastruktury AI.”

INŻ. ESMAIL ALSALLOM, DYREKTOR GENERALNY INFRA

Informacje o Infra

Narodowy Fundusz Infrastrukturalny (Infra) to wiodący partner finansujący działalność rozwojową w Królestwie w dziedzinie infrastruktury. Infra pobudza inwestycje wyższego szczebla w sektorze prywatnym, pragnąc przyspieszyć realizację projektów infrastrukturalnych mających zasadnicze znaczenie dla transformacji społecznej i gospodarczej Królestwa. Infra zapewnia elastyczne możliwości finansowania, wspierając projekty infrastrukturalne w wielu różnych sektorach, z naciskiem na osiągnięcie celów wizji 2030, i przyczyniając się do realizacji Zielonej Inicjatywy Arabii Saudyjskiej. Narodowy Fundusz Infrastrukturalny podlega nadzorowi Narodowego Funduszu Rozwoju.

Informacje o HUMAIN

HUMAIN, firma należąca do PIF, to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sztucznej inteligencji o zasięgu globalnym, dostarczające kompleksowe zdolności w zakresie AI w czterech zasadniczych obszarach: centra danych nowej generacji, hiperwydajna infrastruktura i platformy w chmurze, zaawansowane modele AI, w tym jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie dużych modeli językowych dla języka arabskiego opracowane w świecie arabskim, oraz przełomowe rozwiązania oparte na AI, łączące gruntowną wiedzę sektorową z realizacją w rzeczywistych warunkach funkcjonowania.

Kompleksowy model HUMAIN służy organizacjom zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, przynosząc istotne korzyści wszystkim branżom, napędzając transformację i wzmacniając zdolności w drodze synergii między człowiekiem i AI. Firma HUMAIN, której oferta jest nieustannie wzbogacana o produkty oparte na AI przeznaczone dla konkretnych sektorów i która dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie własności intelektualnej oraz doskonałości talentu na całym świecie, jest stworzona do konkurowania na arenie międzynarodowej i osiągania doskonałości technologicznej.

