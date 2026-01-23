Andersen Consulting styrker sit udbud inden for digital transformation med Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med Silver Creek, en førende virksomhed inden for datastrategi, analyse, applikationsudvikling og ai-drevne automatiseringstjenester.

Silver Creek Software er en førende teknologivirksomhed, der er baseret i Alberta, Canada, med ekspertise i at transformere organisationer gennem data- og forretningsløsninger. Firmaet blev etableret i 1998 og tilbyder komplette konsulentydelser med speciale i data og analyse, applikationsudvikling, maskinlæring og ai. Med et team af erfarne og certificerede fagfolk leverer virksomheden skræddersyede løsninger på tværs af flere brancher, herunder den offentlige sektor, finansielle tjenester, naturressourcer og transport. Kernen i Silver Creeks arbejde er at skabe værdi ud fra kundens data gennem digitalisering, integration og automatisering.

"Vi har opbygget vores omdømme på at hjælpe organisationer med at omdanne komplekse dataøkosystemer til strategiske aktiver," udtaler Ben Steem, administrerende direktør for Silver Creek. "Ved at samarbejde med Andersen Consulting kombinerer vi vores lokale viden og agile leverancemodel med global transformationsekspertise, hvilket giver kunderne dybere indsigt, skalerbare systemer og en vedvarende transformation."

"Silver Creeks dokumenterede ekspertise inden for datadrevne løsninger komplementerer Andersen Consultings brede kompetencer inden for transformation," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Sammen vil vi hjælpe organisationer med at navigere i branchespecifikke udfordringer ved at levere integrerede strategier og praktisk eksekvering, der skaber bæredygtig værdi."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende ekspertise inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning på en global platform med mere end 50.000 specialister verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

