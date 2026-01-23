-

Andersen Consulting styrker sit udbud inden for digital transformation med Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med Silver Creek, en førende virksomhed inden for datastrategi, analyse, applikationsudvikling og ai-drevne automatiseringstjenester.

Silver Creek Software er en førende teknologivirksomhed, der er baseret i Alberta, Canada, med ekspertise i at transformere organisationer gennem data- og forretningsløsninger. Firmaet blev etableret i 1998 og tilbyder komplette konsulentydelser med speciale i data og analyse, applikationsudvikling, maskinlæring og ai. Med et team af erfarne og certificerede fagfolk leverer virksomheden skræddersyede løsninger på tværs af flere brancher, herunder den offentlige sektor, finansielle tjenester, naturressourcer og transport. Kernen i Silver Creeks arbejde er at skabe værdi ud fra kundens data gennem digitalisering, integration og automatisering.

"Vi har opbygget vores omdømme på at hjælpe organisationer med at omdanne komplekse dataøkosystemer til strategiske aktiver," udtaler Ben Steem, administrerende direktør for Silver Creek. "Ved at samarbejde med Andersen Consulting kombinerer vi vores lokale viden og agile leverancemodel med global transformationsekspertise, hvilket giver kunderne dybere indsigt, skalerbare systemer og en vedvarende transformation."

"Silver Creeks dokumenterede ekspertise inden for datadrevne løsninger komplementerer Andersen Consultings brede kompetencer inden for transformation," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Sammen vil vi hjælpe organisationer med at navigere i branchespecifikke udfordringer ved at levere integrerede strategier og praktisk eksekvering, der skaber bæredygtig værdi."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende ekspertise inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning på en global platform med mere end 50.000 specialister verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting indgår samarbejde med Africa International Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udbygger sine kompetencer inden for strategi og forretningstransformation i Afrika gennem en samarbejdsaftale med Africa International Advisors (AIA), en Johannesburg-baseret virksomhed, der fokuserer på at forbedre virksomheders konkurrenceevne gennem sektorspecifik indsigt, innovation og rådgivning. AIA blev stiftet i 2002 og er et panafrikansk managementkonsulentfirma, der leverer strategibaserede rådgivningsydelser med fokus på digital tra...

Andersen Consulting konsoliderer sit udbud inden for digital transformation med tilføjelsen af Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Internet & Idee, et italiensk digitalt konsulentbureau, og styrker dermed sin evne til at levere integrerede, teknologidrevne løsninger. Internet & Idee blev stiftet i 1998 og specialiserer sig i digital strategi, softwareudvikling, test og kvalitetssikring, e-handel og mobile løsninger. Virksomheden opererer inden for to kerneområder: It-konsulentydelser og egne SaaS-produkter, herunder værktøjer til kre...

Andersen Consulting udvider sit udbud af humankapital med tilføjelsen af Jakarta Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer gennem en samarbejdsaftale med Jakarta Consulting Group (JCG), der er et rådgivningsfirma, som er kendt for sin ekspertise inden for organisatorisk transformation, humankapitalstrategi og ledelsesudvikling. Med hovedsæde i Indonesien har JCG rådgivet virksomheder inden for brancher som ejendom, minedrift og produktion gennem strategisk og kulturel transformation. Med kerneydelser, der omfatter virksomheds- og administr...
Back to Newsroom