LoungePair doet beroep op de voormalige CEO van LoungeBuddy en sluit akkoorden met Vietnam Airlines en Auckland Airport

AUCKLAND, Nieuw-Zeeland--(BUSINESS WIRE)--Het reistechnologiebedrijf LoungePair heeft Tyler Dikman, oprichter van LoungeBuddy en voormalige executive van American Express, als hoofdadviseur aangesteld.

Het bedrijf heeft ook een belangrijk partnerschap ondertekend met Vietnam Airlines om haar nieuwe Lotusmiles Lounges-platform aan te zwengelen en heeft Strata Lounge van Auckland Airport aan haar netwerk toegevoegd.

LoungePair verschaft on-demand en walk-up toegang tot luchthavenlounges zonder dat hiervoor extra lidmaatschappen, beloningsprogramma's of een getrouwheidsstatus nodig zijn.

Reistechnologie-expert Tyler Dikman treedt aan als adviseur

Tyler Dikman is medeoprichter en voormalig CEO van LoungeBuddy, het platform voor de boeking van luchthavenlounges dat in 2019 door American Express werd overgenomen. Na de overname was hij actief als Vice President of Global Premium Products & Benefits bij American Express. In deze functie leidde hij de integratie van LoungeBuddy en hielp hij om reiservaringen internationaal vorm te geven voor Card Members.

In zijn adviesrol bij LoungePair zal Dikman de wereldwijde groei van het bedrijf en de uitbreidingsprioriteiten ondersteunen.

"LoungePair heeft een sterk platform met een duidelijk waardevoorstel tot stand gebracht," verklaart Tyler Dikman. "Ik zal nauw met het team samenwerken aan wereldwijde strategie en uitvoering, leiderschap en bedrijfsbestuur, merk- en marketinginitiatieven, en de ontwikkeling van partnerschappen nu het bedrijf haar armslag verder blijft uitbreiden."

Vietnam Airlines versterkt de Lotusmiles Lounges met LoungePair

LoungePair verwelkomt Vietnam Airlines als strategische partner en zal haar Lotusmiles Lounges-platform versterken via toepassing van de technologie van LoungePair om Lotusmiles-leden een wereldwijd schaalbaar getrouwheidsvoordeel te bieden.

Via het co-branded platform kunnen Lotusmiles-leden toegang tot Lotus Lounges kopen ofwel kiezen uit meer dan 1.400 luchthavenlounges over de hele wereld binnen het wereldwijde netwerk van LoungePair. Het partnerschap breidt de bruikbaarheid van het programma buiten de eigen loungevoetafdruk van Vietnam Airlines uit.

"Door loungetoegang voor Vietnam Airlines te versterken, stellen we Lotusmiles in staat om tastbare, waardevolle beloningen te geven aan leden, om het even waar zij op reis zijn," verklaart Daniel Kinnoch, CEO van LoungePair. "Lotusmiles-leden krijgen op aanvraag eenvoudige toegang tot awardwinnende lounges over de hele wereld, zonder dat hiervoor extra getrouwheidsprogramma's, ingewikkelde inschrijvingen of een boeking op voorhand nodig zijn."

Uitbreiding van wereldwijde partnerschappen

LoungePair heeft ook een partnerschap ondertekend met de Strata Lounge van Auckland Airport, zodat leden een pas kunnen kopen wanneer ze reizen via Auckland, Nieuw-Zeeland.

In november 2025 ging LoungePair partnerschappen aan met de door Zurich gesteunde aanbieder van reisverzekeringen Freely, Australian Frequent Flyer en het wereldwijde loungenetwerk Dragonpass.

Voor meer info over LoungePair gaat u naar https://www.loungepair.com/.

