Andersen Consulting與Silver Creek攜手合作，強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與Silver Creek達成合作協議，後者是資料策略、分析、應用開發和AI驅動自動化服務領域的領軍企業。

Silver Creek Software是總部位於加拿大亞伯達省的頂尖技術服務公司，擅長透過資料和業務解決方案協助企業轉型。該公司成立於1998年，提供全方位顧問服務，專精於資料和分析、應用開發、機器學習和AI領域。憑藉一支經驗豐富且具備資質認證的專業團隊，該公司為多個產業提供量身打造的解決方案，包括公共部門、金融服務、自然資源和交通運輸產業。Silver Creek的核心關注點在於透過數位化、整合化和自動化，協助客戶從資料中發掘價值。

Silver Creek執行長Ben Steem表示：「我們的聲譽建立在協助企業將複雜的資料生態系統轉化為策略資產的基礎上。透過與Andersen Consulting合作，我們將本地知識、靈活交付模式與全球轉型專長相結合，為客戶提供更深入的洞察、可擴充的系統和永續的轉型成果。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Silver Creek在資料驅動解決方案方面的成熟專業能力，與Andersen Consulting廣泛的轉型服務能力形成互補。我們將攜手合作，透過提供整合式策略和務實執行方案，協助企業因應特定產業挑戰，創造永續價值。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。