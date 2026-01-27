HUMAIN e Infra anunciam acordo-quadro para financiamento digital e de IA

DAVOS, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A HUMAIN e o Fundo de Infraestrutura Nacional ("Infra") anunciaram nas atividades paralelas da Assembleia Anual do Fórum Econômico Mundial (WEF, World Economic Forum) 2026 em Davos, Suíça, um acordo-quadro para o financiamento estratégico de até $1,2 bilhões para apoiar a expansão de projetos de infraestrutura digital e de IA no Reino da Arábia Saudita.

O acordo-quadro estabelece termos de financiamento não vinculativos para o desenvolvimento, pela HUMAIN, de até 250 MW de capacidade em centrais de dados de IA em hiperescala. Essas centrais de dados empregarão GPUs de ponta para inferência e treinamento de IA, e para apoiar os clientes locais, regionais e globais da HUMAIN.

Além disso, a Infra e a HUMAIN concordaram em explorar o estabelecimento de uma plataforma de investimentos em central de dados. Isso seria ancorado pelas duas organizações e estruturado para facilitar a participação de investidores institucionais globais e locais de forma a apoiar uma maior expansão da estratégia de IA da HUMAIN.

Esse acordo-quadro destaca o importante papel da Infra na parceria com seus equivalentes para acelerar o fornecimento de ativos de infraestrutura que são a base para a transformação econômica e a produtividade a longo prazo. Também demonstra o compromisso da HUMAIN com a utilização de capacidade computacional escalonável para capturar a crescente demanda comercial por serviços avançados de processamento de dados e IA.

"O crescimento da demanda por computação avançada está se intensificando, e este acordo-quadro posiciona a HUMAIN de forma a responder com velocidade e escala. Em parceria com a Infra, nosso objetivo é fornecer uma infraestrutura de central de dados de IA de classe mundial na qual as empresas podem confiar à medida que suas necessidades de computação se tornam mais complexas".

TAREQ AMIN, CEO DA HUMAIN.

"Este acordo-quadro é um passo importante na expansão do papel da Infra de desbloquear oportunidades de investimento de infraestrutura no Reino. Nossa parceria com a HUMAIN ativará novos caminhos para aumentar o investimento institucional e desenvolver a economia digital, possibilitando infraestrutura de IA".

ENG. ESMAIL ALSALLOM, CEO DA INFRA

Sobre a Infra

O Fundo Nacional de Infraestrutura (Infra) é o principal parceiro de financiamento de desenvolvimento do Reino para infraestruturas. A Infra catalisa altos níveis de investimentos do setor privado para acelerar a entrega de projetos de infraestrutura que são críticos à transformação social e econômica do Reino. A Infra fornece uma oferta de financiamento flexível, apoiando projetos de infraestrutura em todos os setores, focando em alcançar os objetivos da Visão 2030 e apoiar os objetivos da Iniciativa Verde Saudita. O Fundo Nacional de Infraestrutura é uma entidade supervisionada do Fundo Nacional de Desenvolvimento.

Sobre a HUMAIN

A HUMAIN, uma empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que fornece recursos de IA de pilha completa em quatro áreas principais: centrais de dados da próxima geração; plataformas na nuvem e infraestrutura de hiper performance; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de linguagem árabe mais avançados do planeta, desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformativa, que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.

O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações do setor público e do setor privado, desbloqueando valor nas indústrias, impulsionando transformação digital e fortalecendo recursos através da colaboração humana com a IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos para o setor e uma missão central focada no desenvolvimento de propriedade intelectual e liderança de talento global, a HUMAIN foi criada para competitividade internacional e excelência tecnológica.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.