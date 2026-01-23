Andersen Consulting rafforza l'offerta per la trasformazione digitale grazie alla collaborazione con Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annuncia un accordo di collaborazione con Silver Creek, leader in materia di strategia dei dati, analisi, sviluppo applicativo e servizi di automazione basati sull'AI.

Silver Creek Software è un leader canadese nei servizi tecnologici con sede ad Alberta focalizzato nella trasformazione delle organizzazioni grazie all'offerta di soluzioni commerciali e basate sui dati. Nata nel 1998, l'azienda propone completi servizi di consulenza specializzati in dati e analisi, sviluppo di applicazioni, apprendimento automatico e AI. Forte di un team di professionisti estremamente qualificati e certificati, fornisce soluzioni personalizzate in diversi settori, come quello pubblico, i servizi finanziari, le risorse naturali e i trasporti. L'obiettivo principale di Silver Creek è ottenere valore dai dati dei clienti tramite la digitalizzazione, l'integrazione e l'automazione.

"Ci siamo conquistati una reputazione aiutando le organizzazioni a trasformare complessi ecosistemi di dati in risorse strategiche", è il commento di Ben Steem, CEO di Silver Creek. "Grazie alla collaborazione con Andersen Consulting coniughiamo la competenza regionale e il modello di delivery agile che ci caratterizzano con l'esperienza nella trasformazione globale, per offrire ai clienti informazioni più approfondite, sistemi scalabili e una trasformazione destinata a durare nel tempo".

"La comprovata esperienza di Silver Creek nelle soluzioni basate sui dati integra le ampie capacità di trasformazione targate Andersen Consulting", ha sottolineato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Insieme aiuteremo le organizzazioni ad affrontare le sfide specifiche del settore tramite l'offerta di strategie integrate e un'esecuzione pratica che creano valore sostenibile".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi, dalla strategia aziendale, al business, alla tecnologia e alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global per offrire competenze d'eccellenza in materia di consulenza, fiscalità, questioni legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory su una piattaforma globale con oltre 50.000 professionisti internazionali e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società affiliate e con cui collabora. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue società affiliate e con cui collabora in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.