A HUMAIN és az Infra mesterséges intelligencia és digitális finanszírozási keretmegállapodást jelent be

DAVOS, Svájc--(BUSINESS WIRE)--A HUMAIN és a Nemzeti Infrastruktúra Alap („Infra”) a svájci Davosban megrendezett 2026-os Világgazdasági Fórum (WEF) éves ülésének alkalmából egy akár 1,2 milliárd dollárig terjedő stratégiai finanszírozási keretmegállapodást jelentett be a mesterséges intelligencia és a digitális infrastruktúra projektjeinek bővítésére Szaúd-Arábiában.

A keretmegállapodás nem kötelező érvényű finanszírozási feltételeket vázol fel a HUMAIN legfeljebb 250 MW hiperskálájú mesterséges intelligencia adatközpont-kapacitásának fejlesztésére. Ezek az adatközpontok élvonalbeli grafikus feldolgozóegységeket (GPU-kat) telepítenek a mesterséges intelligencia betanításához és következtetéseihez, valamint támogatják a HUMAIN helyi, regionális és globális ügyfeleit.

Ezenkívül az Infra és a HUMAIN megállapodtak arról, hogy felderítik egy mesterséges intelligencia adatközpont-befektetési platform létrehozásának lehetőségét. Ezt a két szervezet közösen működtetné, és úgy alakítaná ki, hogy megkönnyítse a globális és helyi intézményi befektetők részvételét a HUMAIN mesterséges intelligencia stratégiájának további bővítése érdekében.

A mai keretmegállapodás hangsúlyozza az Infra kulcsszerepét a partnereivel való együttműködésben, hogy felgyorsítsa a gazdasági átalakulás és a hosszú távú termelékenység szempontjából alapvető fontosságú infrastrukturális eszközök megvalósítását. Egyben a HUMAIN elkötelezettségét is bizonyítja a méretezhető számítástechnikai kapacitás kiépítése iránt, hogy megfeleljen a fejlett mesterséges intelligencia és adatfeldolgozási szolgáltatások iránti növekvő kereskedelmi keresletnek.

„A fejlett számítástechnikai megoldások iránti kereslet egyre inkább növekszik, és ez a keretmegállapodás lehetővé teszi a HUMAN számára, hogy erre gyorsan és nagy léptékben reagáljon. Az Infrával való partnerséggel az a célunk, hogy világszínvonalú mesterséges intelligencián alapuló adatközponti infrastruktúrát építsünk ki, amelyre a vállalatok támaszkodhatnak, ahogy számítástechnikai igényeik egyre összetettebbé válnak.”

TAREQ AMIN, A HUMAIN VEZÉRIGAZGATÓJA

„A mai keretmegállapodás fontos lépés az Infra szerepének bővítése terén az infrastrukturális beruházási lehetőségek felszabadítását illetően a Királyságban. A HUMAIN-nal való partnerségünk a mesterséges intelligencia infrastruktúra lehetővé tétele révén új utakat nyit az intézményi beruházások növelése és a digitális gazdaság fejlesztése felé.”

ENG. ESMAIL ALSALLOM, AZ INFRA VEZÉRIGAZGATÓJA

Amit az Infráról tudni érdemes

A Nemzeti Infrastruktúra Alap (Infra) a Királyság vezető fejlesztési finanszírozási partnere az infrastruktúra terén. Az Infra katalizátorként szolgál a magánszektorbeli beruházások magasabb szintjének eléréséhez, hogy felgyorsítsa a Királyság társadalmi és gazdasági átalakulásához elengedhetetlen infrastrukturális projektek megvalósítását. Az Infra rugalmas finanszírozási ajánlatot kínál, amely a Vision 2030 céljainak elérésére összpontosítva és a Saudi Green Initiative elnevezésű kezdeményezés célkitűzéseit támogatva minden ágazatban támogatja az infrastrukturális projekteket. A Nemzeti Infrastruktúra Alap a Nemzeti Fejlesztési Alap felügyelt szervezete.

Amit a HUMAIN-ről tudni érdemes

A HUMAIN, egy nyilvános befektetési alapokkal foglalkozó globális mesterséges intelligencia vállalat, amely négy fő területen kínál teljes körű mesterségesintelligencia-képességeket: következő generációs adatközpontok; hiperteljesítményű infrastruktúra és felhőplatformok; fejlett mesterségesintelligencia-modellek, beleértve az arab világban kifejlesztett legfejlettebb arab nagynyelvi modelleket; valamint transzformatív mesterségesintelligencia-megoldások, amelyek a mélyreható ágazati ismereteket valós megvalósítással ötvözik.

A HUMAIN end-to-end modellje a köz-, mind a magánszektorbeli szervezeteket szolgálja, értéket teremt a különböző iparágakban, előmozdítja a digitális átalakulást, és az ember és a mesterséges intelligencia együttműködésén keresztül erősíti a képességeket. Az ágazatspecifikus mesterséges intelligencia termékek növekvő portfóliójával és a szellemi tulajdon fejlesztésére és a globális tehetségmenedzsmentre összpontosító alapvető küldetésével a HUMAIN a nemzetközi versenyképességre és a technológiai kiválóság szem előtt tartására lett tervezve.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

*Forrás: AETOSWire