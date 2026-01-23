Tageos en Wiliot werken samen om Ambient IoT en batterijloze BLE-sensortechnologie te versnellen

MONTPELLIER, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Tageos, een wereldleider in RFID- en draadloze IoT-inlays en -tags, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Ambient IoT-pionier Wiliot. Het eerste resultaat van deze samenwerking is de lancering van een nieuwe passieve Bluetooth® Low Energy (BLE)-inlay, de EOS-654 BLE G3. Als reactie op de groeiende vraag naar realtime locatie- en conditiebewaking in de detailhandel en logistieke toeleveringsketens, is deze inlay ontwikkeld ter ondersteuning van de grootschalige implementatie van de Gen3 IoT Pixel-sensor van Wiliot en het Wiliot Intelligence Platform.

