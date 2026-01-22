Otto Group permite la coordinación inteligente de robots con tecnología de IA con el gemelo digital desarrollado por Roboverse Reply

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] está ayudando al minorista internacional Otto Group a implementar un sistema de control virtual centralizado y basado en tecnología de IA para la coordinación inteligente de robots. Desarrollada como parte de una colaboración estratégica entre Otto Group, Reply y NVIDIA, la «capa de coordinación robótica» permite el entrenamiento, la simulación y la coordinación de robots móviles autónomos y sistemas fijos, lo que acelera los tiempos de entrega y mejora los niveles de servicio

En el centro se encuentra un gemelo digital de alta fidelidad, que sirve como réplica precisa del entorno del almacén y representa con exactitud las posiciones, los movimientos y las interacciones de todos los sistemas robóticos. Desarrollado gracias a la experiencia de Roboverse Reply en integración robótica y computación 3D, este gemelo digital proporciona una base unificada y basada en datos que permite la optimización continua y el análisis detallado de los procesos.

La «capa de coordinación robótica», desarrollada por el proveedor de tecnología y consultoría Otto Group one.o, se basa en el gemelo digital y lo conecta con sistemas esenciales, como las soluciones de gestión de flotas de robots y el sistema de gestión de almacenes (WMS). Gracias a esta integración, el sistema no solo visualiza, coordina y gestiona todas las flotas robóticas desde una plataforma central, sino que también permite la reconfiguración virtual de las áreas del almacén y la simulación de nuevos diseños o soluciones robóticas antes de su implementación física. Esto garantiza la gestión de los periodos de máxima actividad, minimiza los costosos tiempos de inactividad, facilita la rápida integración de nuevas soluciones robóticas y permite un funcionamiento fluido en el que diferentes tipos de robots colaboran de manera eficiente.

Para lograr la precisión necesaria para este gemelo de alta fidelidad, Roboverse Reply utilizó tecnología avanzada de escáner y cámara montada en el robot móvil Spot de Boston Dynamics. Los datos recopilados se procesan en un complejo flujo de trabajo de posprocesamiento y constituyen la base de los modelos 3D. Aprovechando la infraestructura de simulación e IA Omniverse de NVIDIA, incluyendo NVIDIA Isaac, la plataforma de desarrollo de IA y robótica de NVIDIA, se está creando un entorno de control virtual para permitir el cálculo preciso de los KPI y la toma de decisiones basada en datos en escenarios complejos, lo que permite la rápida simulación, formación e implementación de diferentes tipos de robots.

Kai Uwe Ernst, socio ejecutivo de Reply, explicó: «Crear un gemelo digital es más que simplemente asignar un espacio: se trata de permitir una coordinación inteligente a gran escala. Al combinar las tecnologías de vanguardia de NVIDIA con nuestra experiencia en IA y robótica, estamos sentando las bases para un nuevo estándar en la coordinación robótica. Este sistema permitirá que diferentes flotas robóticas se comuniquen y colaboren a la perfección, lo que abrirá nuevas posibilidades de eficiencia y adaptabilidad en las operaciones logísticas».

El proyecto piloto se pondrá en marcha en el centro logístico Hermes Fulfilment de Loehne (Alemania) y servirá de modelo para otras sedes de Otto Group en todo el mundo.

«Hace más de tres años nos embarcamos en un viaje para implementar la IA y la robótica en el campo de la logística. Nuestra experiencia hasta la fecha ha demostrado el enorme potencial que tienen para mejorar la eficiencia y el servicio», comentó Kay Schiebur, miembro del Consejo ejecutivo de Servicios de Otto Group. «Con NVIDIA y Reply, ahora estamos listos para llevar la automatización inteligente al siguiente nivel. Esta asociación proporcionará la estructura fundamental, una forma verdaderamente innovadora de comunicación entre nuestros robots, lo que nos permitirá ampliar rápidamente las soluciones robóticas de nuestras complejas operaciones y fortalecer nuestra posición de liderazgo en el ámbito de la responsabilidad empresarial, especialmente aquí en Europa. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestro rendimiento y garantizar nuestra viabilidad futura».

Esta iniciativa con Otto Group y NVIDIA destaca el papel de Roboverse Reply como socio de implementación de robótica con tecnología de IA e IA física en logística. Al desarrollar el gemelo digital, Roboverse Reply está apoyando a Otto Group en la transformación paso a paso de sus centros logísticos en un ecosistema de almacenes conectados, virtuales y fácilmente ampliables. Este cambio garantiza que Otto Group se mantenga por delante de la competencia gracias a entregas más rápidas, menores costes operativos y una flexibilidad sin igual.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Reply es una red de empresas altamente especializadas que prestan apoyo a importantes grupos industriales europeos que operan en los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la industria y los servicios, la banca, los seguros y la administración pública en la definición y el desarrollo de modelos de negocio adaptados a los nuevos paradigmas de la IA, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales.www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply se especializa en escenarios de integración en torno a la robótica y el registro de la realidad con realidad mixta, en los que las infraestructuras en la nube o locales requieren soluciones preparadas para empresas. Las soluciones de Roboverse Reply incluyen habilidades de IA con detección de anomalías basada en sensores, gestión de flotas para el Internet de las cosas robóticas, gemelos digitales y lógica empresarial para ofrecer asistencia integral a los clientes. La plataforma Roboverse Reply habilita la inspección preventiva autónoma para prolongar la vida útil de sus infraestructuras y la telepresencia interactiva, fundamental para fines de seguridad y protección.www.roboverse-reply.com

Otto Group

Con una fuerte tradición como empresa familiar y unos valores firmemente arraigados, Otto Group mira hacia el futuro con confianza. En los últimos 75 años, la empresa ha pasado de ser una empresa de venta por catálogo a convertirse en un grupo internacional de comercio minorista y servicios digitales con 36 300 empleados y un gran número de empresas, marcas y participaciones clave en más de treinta países, principalmente en Alemania, el resto de Europa y Norteamérica. Sus actividades comerciales se extienden a los segmentos de plataformas, conceptos de marca, minoristas, servicios y servicios financieros. En el ejercicio 2024/25 (que finaliza el 28 de febrero), Otto Group generó unos ingresos de 15 000 millones de euros. Como el mayor minorista online de origen europeo, está dando forma al comercio minorista digital y los servicios digitales del futuro aprovechando su solidez, su importancia en el mercado y sus valores. Impulsado por una cultura de rendimiento apasionada y emprendedora, el grupo aprovecha su amplia experiencia en el mercado y su competencia tecnológica para inspirar a sus millones de clientes con productos de alta calidad, una selección única de artículos y una amplia gama de servicios. Otto Group es la prueba de que un enfoque orientado a los valores y el éxito empresarial pueden ir de la mano. La protección del medio ambiente es otro de los objetivos corporativos desde 1986.www.ottogroup.com

