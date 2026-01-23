HUMAIN e Infra anuncian Acuerdo Marco de Financiamiento Estratégico para IA e Infraestructura Digital

Davos, Suiza--(BUSINESS WIRE)--HUMAIN y el Fondo Nacional de Infraestructura (“Infra”) anunciaron hoy, al margen de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF) 2026 en Davos, Suiza, un Acuerdo Marco de Financiamiento Estratégico de hasta $1.2 mil millones para apoyar la expansión de proyectos de infraestructura digital e inteligencia artificial (IA) en el Reino de Arabia Saudita.

El Acuerdo Marco describe términos de financiamiento no vinculantes para el desarrollo por parte de HUMAIN de hasta 250 MW de capacidad de centros de datos de IA a gran escala. Estos centros de datos desplegarán GPUs de vanguardia para entrenamiento e inferencia de IA y apoyarán a los clientes locales, regionales y globales de HUMAIN.

Además, Infra y HUMAIN han acordado explorar el establecimiento de una plataforma de inversión en centros de datos de IA. Esta estaría anclada por ambas organizaciones y estructurada para facilitar la participación de inversores institucionales globales y locales, con el fin de apoyar la ampliación adicional de la estrategia de IA de HUMAIN.

El Acuerdo Marco de hoy destacael papel clave de Infra en asociarse con sus contrapartes para acelerar la entrega de activos de infraestructura fundamentales para la transformación económica y la productividad a largo plazo. También demuestra el compromiso de HUMAIN de desplegar capacidad de computación escalable para capturar la creciente demanda comercial de servicios avanzados de IA y procesamiento de datos.

"El crecimiento de la demanda de computación avanzada se está intensificando, y este Acuerdo Marco posiciona a HUMAIN para responder con rapidez y escala. En asociación con Infra, nuestro objetivo es ofrecer infraestructura de centros de datos de IA de clase mundial en la que las empresas puedan confiar a medida que sus necesidades de computación se vuelven más complejas”.

TAREQ AMIN, DIRECTOR EJECUTIVO DE HUMAIN.

"El Acuerdo Marco de hoy es un paso importante para expandir el papel de Infra en desbloquear oportunidades de inversión en infraestructura en el Reino. Nuestra asociación con HUMAIN activará nuevas vías para aumentar la inversión institucional y desarrollar la economía digital mediante la habilitación de infraestructura de IA”.

ING. ESMAIL ALSALLOM, DIRECTOR EJECUTIVO DE INFRA

Sobre Infra

El Fondo Nacional de Infraestructura (Infra) es el principal socio de financiamiento para el desarrollo de infraestructura del Reino. Infra cataliza niveles más altos de inversión del sector privado para acelerar la entrega de proyectos de infraestructura críticos para la transformación social y económica del Reino. Infra ofrece una oferta de financiamiento flexible, apoyando proyectos de infraestructura en todos los sectores, enfocándose en lograr los objetivos de la Visión 2030 y apoyando los objetivos de la Iniciativa Verde Saudita. El Fondo Nacional de Infraestructura es una entidad supervisada del Fondo Nacional de Desarrollo.

Sobre HUMAIN

HUMAIN, una empresa del PIF, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA de pila completa en cuatro áreas principales: centros de datos de próxima generación; infraestructura de hiper-rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluidos algunos de los modelos de lenguaje árabe más avanzados del mundo desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan una profunda visión sectorial con ejecución en el mundo real. El modelo de extremo a extremo de HUMAIN sirve tanto a organizaciones del sector público como privado, desbloqueando valor en industrias, impulsando la transformación digital y fortaleciendo capacidades a través de la colaboración humano-IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para sectores y una misión central enfocada en el desarrollo de propiedad intelectual y liderazgo de talento global, HUMAIN está diseñado para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Declaración Prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir materialmente debido a varios riesgos e incertidumbres. HUMAIN e Infra no asumen ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

