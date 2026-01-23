LoungePair incorpora al ex director ejecutivo de LoungeBuddy y suscribe sendos acuerdos con Vietnam Airlines y el aeropuerto de Auckland

AUCKLAND, Nueva Zelanda--(BUSINESS WIRE)--La empresa de tecnología aplicada a los viajes LoungePair ha contratado al fundador de LoungeBuddy, ex ejecutivo de American Express, Tyler Dikman, para desempeñarse como asesor principal.

Asimismo, la empresa ha firmado una importante alianza con Vietnam Airlines para promover su nueva plataforma Lotusmiles Lounges y ha incorporado a su red la sala VIP Strata Lounge del aeropuerto de Auckland.

LoungePair ofrece acceso a salas VIP de aeropuertos a pedido y sin cita previa, sin necesidad de tener otro tipo de afiliaciones, programas de recompensas o estatus de fidelidad.

El experto en tecnología de viajes Tyler Dikman se incorpora en calidad de asesor

Tyler Dikman es cofundador y fue director ejecutivo de LoungeBuddy, la plataforma de reserva de salas VIP de aeropuertos que fuera adquirida por American Express en 2019, tras lo cual, ocupó el cargo de vicepresidente de Productos y Beneficios Premium Globales en American Express, donde dirigió la integración de LoungeBuddy y contribuyó a darle forma a las experiencias de viaje de los titulares de tarjetas a nivel internacional.

En su función de asesor en LoungePair, Dikman sustentará el crecimiento global de la empresa y sus prioridades de expansión.

“LoungePair ha creado una plataforma sólida que tiene una propuesta de valor clara”, ha señalado Tyler Dikman. “Colaboraré estrechamente con el equipo en la estrategia y ejecución global, el liderazgo y la dirección corporativa, las iniciativas de marca y marketing, así como en el desarrollo de las asociaciones para acompañar el crecimiento del negocio”.

Vietnam Airlines promueve las salas VIP Lotusmiles con LoungePair

LoungePair le da la bienvenida a Vietnam Airlines en calidad de socio estratégico e impulsará su plataforma Lotusmiles Lounges, aplicando la tecnología de LoungePair para ofrecerles a los miembros de Lotusmilesun beneficio de fidelidad escalable a nivel mundial.

Desde la plataforma de marca compartida, los miembros de Lotusmiles pueden adquirir acceso a las salas VIP de Lotus o elegir entre más de 1400 salas VIP de diversos aeropuertos de todo el mundo dentro de la red global de LoungePair. Esta asociación amplía la utilidad del programa más allá de la presencia de las salas VIP de Vietnam Airlines.

“Al promover el acceso a las salas VIP de Vietnam Airlines, hemos logrado que Lotusmiles ofrezca recompensas tangibles y de gran valor a sus miembros, sea cual fuere el lugar al que viajen”, afirmó Daniel Kinnoch, director ejecutivo de LoungePair. “Los miembros de Lotusmiles obtienen un acceso sencillo y bajo demanda a salas VIP galardonadas en todo el mundo, sin necesidad de otros programas de fidelización, ni de registros complejos o reservas anticipadas”.

Ampliación de las asociaciones mundiales

Por otro lado, LoungePair también ha firmado una asociación con la sala VIP Strata Lounge del aeropuerto de Auckland, para que los miembros puedan adquirir pases cuando viajan a través de Auckland, Nueva Zelanda.

En noviembre de 2025, LoungePair se asoció con la aseguradora de viajes Freely, con el aval de Zurich, el programa de viajero frecuente Australian Frequent Flyer y la red global de salas VIP Dragonpass.

Para saber más sobre LoungePair, visite https://www.loungepair.com/.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.