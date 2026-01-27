Loomis Pay choisit Castles Technology pour soutenir son expansion européenne grâce à des terminaux Android de nouvelle génération

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Castles Technology, leader mondial de l’acceptation de paiement sur Android , a été sélectionné par Loomis Pay, la division POS et paiement numérique de Loomis, pour soutenir son expansion européenne. Grâce à cette collaboration, Loomis Pay renforcera sa capacité à fournir des solutions paiement et de point de ventes flexibles, sécurisées et adaptées aux besoins des commerçants tout en offrant à leurs clients une expérience de transaction fluide, qu’ils paient en paient en espèces, par carte et en numérique.

Loomis Pay a sélectionné Castles Technology pour son expertise des solutions de paiement Android, reconnues pour leur flexibilité,fiabilité et leur innovation. Loomis Pay déploiera ses services de paiement sur les terminaux Android S1F4 Pro (portable), le PINPAD S1P2 et le S1U2M4 (libre-service), ainsi que la TMS et Market place CasHUB.

Castles Technology et Loomis Pay ont collaboré avec Seitatech, spécialiste spécialiste finlandais des paiements, pour développer la suite logicielle complète permettant une intégration optimale des terminaux àla plateforme de Loomis Pay. Le déploiement rapide et réussi de cette solution clé en main a été un facteur clé dans la conclusion de ce partenariat.Un projet pilote mené avec succès en Norvège en 2025 avec des terminaux Castles, déployés sur 17 sites, a confirmé la robustesse de la technologie et la force du partenariat,

Fort de ces résultats, Loomis Pay va désormais étendre le déploiement à grande échelle, offrant aux commerçants une mise sur le marché rapide, une intégration simplifiée et une expériencede paiement optimisée.«Nous sommes fiers d’accompagner Loomis Pay dans sa stratégie d’acquisition de nouveaux clients,», déclare Jean-Philippe Niedergang, CEO par intérim du groupe et CEO EMEA-PACIFIC-LATAM chez Castles Technology. « Nos terminaux Android allient innovation, fiabilité et agilité, des atouts essentiels pour répondre aux évolutions rapides de l'écosystème des paiements. , Nous sommes ravis de soutenir cette dynamique et de contribuer à la réalisation des ambitions stratégiques de Loomis Pay.« En tant que leader de l’innovation dans les solutions de paiement, de gestion des espèces, et des POS, Loomis Pay met en œuvre une stratégie claire pour transformer le marché européen», déclare Erik Zingmark, directeur général de Loomis Pay et CEO de Loomis Digital Solutions AB. « L’expertise et la réactivité de Castles Technology en font un partenaire idéal pour soutenir notre expansion et garantir une expérience client exceptionnelle. » Le déploiement initial concernera la Suède, le Danemark, la Norvège et l’Espagne.

À propos de Castles Technology

Castles Technology est un chef de file mondial des solutions d'acceptation des paiements, fournissant des terminaux et des services de paiement Android sécurisés, éprouvés et innovants qui permettent une expérience de paiement optimale. La société s'associe à des milliers de clients dans le monde entier, y compris des banques, des commerçants, des fintechs, des acquéreurs, des ISV et des PSP. La société a déployé des millions de terminaux de point de vente pour soutenir les détaillants de toutes tailles, des sociétés locales aux grandes entreprises mondiales.

En tant que fournisseur pionnier de solutions d'acceptation des paiements Android, Castles Technology combine des performances puissantes des appareils avec une sécurité avancée et une expertise du marché localisé, assurant une portée mondiale avec un soutien régional fort. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, le réseau mondial d’experts en paiement de Castles Technology innove sans relâche pour anticiper et façonner l’avenir du commerce.

Animé par son engagement indéfectible envers l'innovation et la durabilité, Castles Technology vise à créer un impact significatif à long terme grâce à ses produits, services et opérations, en soutenant un commerce plus intelligent, une technologie responsable et un écosystème de paiement plus solide.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.castlestech.com/.

À propos de Loomis Pay

Loomis Pay est une société de paiements numériques au sein du groupe Loomis, offrant une plateforme qui connecte les points de vente, les paiements et, si nécessaire, la gestion des espèces dans une solution intégrée. Nous opérons en Suède, en Norvège, au Danemark et en Espagne, soutenant des milliers de commerçants qui comptent sur nos solutions au quotidien.

Avec un seul contrat et un seul point de support, les commerçants peuvent gérer ensemble les paiements par carte, en espèces et numériques, tout en ajoutant des modules et des services au fur et à mesure de la croissance de leur activité. Notre plateforme est conçue pour construire un pont solide entre les commerçants et leurs clients en permettant aux gens de payer comme ils le veulent.

La plateforme prend en charge les ventes physiques et numériques, s'intègre aux principaux systèmes commerciaux et est conçue pour simplifier les opérations quotidiennes des détaillants, des entreprises de services et des opérateurs de boissons et de denrées alimentaires.

www.loomispay.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.