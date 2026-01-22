Otto Group facilite la coordination intelligente des robots grâce à l'IA et au jumeau numérique développé par Roboverse Reply

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR : REY] accompagne Otto Group, distributeur international, dans la mise en œuvre d'un système de contrôle virtuel centralisé alimenté par l'IA pour créer une orchestration robotique intelligente. Développée dans le cadre d'une collaboration stratégique entre Otto Group, Reply et NVIDIA, la « couche de coordination robotique » permet la formation, la simulation et l'orchestration de robots mobiles autonomes et de systèmes stationnaires, accélérant ainsi les délais de livraison et améliorant les niveaux de service.

Au cœur du système se trouve un jumeau numérique haute fidélité, réplique exacte de l'environnement de l'entrepôt et représentant fidèlement les positions, les mouvements et les interactions de tous les systèmes robotisés. Développé grâce à l'expertise de Roboverse Reply en intégration robotique et en informatique 3D, ce jumeau numérique offre une base unifiée et orientée données qui permet une optimisation continue et une analyse détaillée des processus.

La « Couche de coordination robotique », développée par le fournisseur de technologies et de services de conseil Otto Group one.o, s'appuie sur le jumeau numérique en le connectant à des systèmes essentiels comme les solutions de gestion de flottes de robots et le système de gestion d'entrepôt (WMS). Grâce à cette intégration, le système permet non seulement de visualiser, coordonner et gérer l'ensemble des flottes de robots à partir d'une plateforme centrale, mais également de reconfigurer virtuellement les zones d'entrepôt et de simuler de nouveaux agencements ou solutions robotiques avant leur déploiement physique. Ceci garantit une gestion optimale des périodes de pointe, minimise les temps d'arrêt coûteux, facilite l'intégration rapide de nouvelles solutions robotiques et permet des opérations fluides où différents types de robots peuvent collaborer efficacement.

Pour atteindre la précision requise pour ce jumeau numérique haute fidélité, Roboverse Reply a utilisé une technologie de scanner et de caméra avancée, montée sur le robot mobile Spot de Boston Dynamics. Les données capturées sont traitées par un processus de post-traitement complexe et servent de base pour générer des modèles 3D. Grâce à l'infrastructure de simulation et d'IA Omniverse de NVIDIA, notamment NVIDIA Isaac, sa plateforme de développement de l'IA et de la robotique, on crée un environnement de contrôle virtuel qui permet un calcul précis des indicateurs clés de performance (KPI) et une prise de décision axée sur les données dans des scénarios complexes. Ceci permet la simulation, l'entraînement et le déploiement rapides de différents types de robots.

Kai Uwe Ernst, associé directeur chez Reply, explique : « Créer un jumeau numérique ne se limite pas à cartographier un espace ; il s’agit de permettre une orchestration intelligente évolutive. En combinant les technologies de pointe de NVIDIA à notre expertise en IA et en robotique, nous jetons les bases d’une nouvelle norme en coordination robotique. Ce système permettra à différentes flottes de robots de communiquer et de collaborer de manière fluide, avec à la clé des niveaux d’efficacité et d’adaptabilité inédits pour les opérations logistiques. »

Le projet pilote est lancé au centre logistique Hermes Fulfilment de Loehne, en Allemagne et servira de schéma directeur pour d'autres sites de Otto Group dans le monde entier.

« Il y a plus de trois ans, nous avons entrepris de déployer l'IA et la robotique dans le secteur de la logistique. Notre expérience a démontré l'immense potentiel d'amélioration de l'efficacité et du service », a commenté Kay Schiebur, membre du conseil d'administration des Services de Otto Group. « Grâce à NVIDIA et Reply, nous sommes désormais prêts à passer à l'étape supérieure dans l'automatisation intelligente. Ce partenariat fournira l'infrastructure essentielle, une communication véritablement innovante entre nos robots, qui nous permettra de déployer rapidement des solutions robotiques au sein de nos opérations complexes et de renforcer notre leadership en matière de responsabilité sociétale, notamment en Europe. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos performances et d'assurer notre viabilité future. »

Cette initiative menée avec Otto Group et NVIDIA souligne le rôle de Roboverse Reply en tant que partenaire de mise en œuvre de la robotique alimentée par l'IA et de l'IA physique dans le secteur de la logistique. En développant le jumeau numérique, Roboverse Reply accompagne Otto Group dans la transformation progressive de ses sites logistiques vers un écosystème d'entrepôts connectés, virtuels et hautement évolutifs. Cette évolution permet à Otto Group de conserver son avantage concurrentiel grâce à des livraisons plus rapides, des coûts opérationnels minimisés et une flexibilité unique.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions axées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui accompagnent les principaux groupes industriels européens des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles économiques adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply est spécialisée dans l'intégration de la robotique et de la capture de la réalité avec la réalité mixte, pour les infrastructures cloud ou sur site nécessitant des solutions adaptées aux entreprises. Ses solutions intègrent des compétences IA dont la détection d'anomalies par capteurs, la gestion de flottes pour l'Internet des objets robotiques, les jumeaux numériques et la logique métier, offrant ainsi un accompagnement complet à sa clientèle. La plateforme Roboverse Reply permet une inspection préventive autonome, prolongeant ainsi la durée de vie de vos infrastructures, et la téléprésence interactive, essentielle en matière de sûreté et de sécurité.www.roboverse-reply.com

Otto Group

Entreprise familiale aux solides antécédents et aux valeurs profondément ancrées, Otto Group aborde l'avenir avec confiance. En 75 ans, l'entreprise, initialement spécialisée dans la vente par correspondance, est devenue un groupe international de distribution et de services numériques employant 36 300 personnes et possédant de nombreuses entreprises, marques et holdings phares dans plus de trente pays, principalement en Allemagne, dans le reste de l'Europe et en Amérique du Nord. Ses activités s'étendent aux plateformes, aux concepts de marque, à la distribution, aux services et aux services financiers. Au cours de l'exercice 2024/25 (clos le 28 février), Otto Group a réalisé un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Premier distributeur en ligne d'origine européenne, il façonne l'avenir du commerce et des services numériques grâce à sa solidité, son importance sur le marché et ses valeurs. Animé par une culture de la performance dynamique et entrepreneuriale, le groupe exploite sa vaste expertise du marché et ses compétences technologiques pour inspirer ses millions de clients en proposant des produits de haute qualité, un choix unique et une gamme complète de services. Otto Group prouve qu'une approche axée sur les valeurs et la réussite commerciale peuvent aller de pair. La protection de l'environnement est un autre objectif de l'entreprise depuis 1986. www.ottogroup.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.