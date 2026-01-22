Otto Group maakt intelligente robotcoördinatie aangestuurd door AI mogelijk met de digital twin ontwikkeld door Roboverse Reply

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] ondersteunt de wereldwijde retailer Otto Group bij het implementeren van een centraal, door AI aangestuurd virtueel controlesysteem voor intelligente gerobotiseerde orchestratie. De "Robotic Coordination Layer", ontwikkeld in het kader van een strategische samenwerking tussen Otto Group, Reply en NVIDIA, staat in voor de training, simulatie en orchestratie van autonome mobiele robots en stationaire systemen, om leveringstijden te versnellen en serviceniveaus te verbeteren.

Centraal staat een zeer betrouwbare digital twin, die dient als een nauwkeurige replica van de magazijnomgeving en de posities, verplaatsingen en interacties van alle gerobotiseerde systemen op nauwkeurige wijze voorstelt. Deze digital twin, ontwikkeld dankzij Roboverse Reply’s expertise in gerobotiseerde integratie en 3D computing, verschaft een eengemaakte grondslag aangedreven door gegevens, dat continue optimalisatie en gedetailleerde procesanalyse mogelijk maakt.

De “Robotic Coordination Layer”, ontwikkeld door de tech & consulting provider Otto Group one.o, is gebaseerd op de digital twin door die te verbinden met essentiële systemen zoals oplossingen voor robotvlootbeheer en de WMS (Warehouse Management System). Via deze integratie gaat het systeem niet alleen alle gerobotiseerde vloten vanuit een centraal platform visualiseren, coördineren en beheren, maar maakt ook virtuele herconfiguratie van magazijnzones mogelijk en simulatie van nieuwe lay-outs of gerobotiseerde oplossingen voordat die fysiek geïntegreerd worden. Dit verzekert beheer van piekperioden, minimaliseert kosten door stilstand, vergemakkelijkt snelle integratie van nieuwe gerobotiseerde oplossingen en maakt vlotte activiteiten mogelijk waar verschillende robottypes op efficiënte wijze samenwerken.

Om de nodige precisie voor deze zeer betrouwbare twin te bereiken, maakte Roboverse Reply gebruik van geavanceerde scanner- en cameratechnologie gemonteerd op Spot, de mobiele robot van Boston Dynamics. De waargenomen gegevens worden in een complexe post-processing workflow verwerkt en vormen de basis voor 3D-modellen. Gebruik makend van NVIDIA’s Omniverse-simulatie en AI-infrastructuur, waaronder NVIDIA Isaac, NVIDIA’s platform voor AI en roboticaontwikkeling, wordt een virtuele controleomgeving gecreëerd om nauwkeurige KPI-berekening en beslissingname aangestuurd door gegevens in complexe scenario's te ondersteunen, zodat een snelle simulatie, training en integratie van verschillende robottypes mogelijk wordt.

Kai Uwe Ernst, Executive Partner van Reply, legt uit: "Een digital twin creëren is meer dan gewoon een ruimte in kaart brengen. Alles draait rond het mogelijk maken van intelligente orchestratie op schaal. Door NVIDIA’s baanbrekende technologieën te combineren met onze expertise in AI en robotica, leggen we de grondslag voor een nieuwe standaard in gerobotiseerde coördinatie. Via dit systeem zullen verschillende gerobotiseerde vloten probleemloos met elkaar kunnen communiceren en samenwerken, waardoor nieuwe niveaus worden ontsloten op gebied van efficiëntie en aanpasbaarheid in logistieke activiteiten."

Het pilootproject gaat uit de startblokken in het Hermes Fulfilment logistieke centrum in Löhne (Duitsland) en zal dienen als blauwdruk voor andere locaties van Otto Group over de hele wereld.

"Meer dan drie jaar geleden begonnen we aan een traject om AI en robotica in het domein van logistiek te integreren. Onze ervaringen op vandaag hebben het enorme potentieel aangetoond om efficiëntie en service te verbeteren," aldus het commentaar van Kay Schiebur, lid van de Executive Board, Services, Otto Group. "Met NVIDIA en Reply zijn we nu klaar om intelligente automatisering naar het volgende niveau te brengen. Dit partnerschap zal voor de fundamentele structuur zorgen – een echt innovatieve manier om onze robots met elkaar te laten communiceren – zodat we gerobotiseerde oplossingen in onze complexe activiteiten snel op schaal kunnen brengen en zo ons leiderschap in verantwoorde handel kunnen versterken, vooral hier in Europa. We streven voortdurend om onze prestaties te verbeteren en onze rentabiliteit in de toekomst te verzekeren."

Dit initiatief met de Otto Group en NVIDIA getuigt van Roboverse Reply’s rol als implementatiepartner voor robotica aangestuurd door AI en Physical AI in logistiek. Door de digital twin te ontwikkelen, ondersteunt Roboverse Reply de Otto Group in de stapsgewijze transformatie van haar logistieksites naar een geconnecteerd, virtueel en zeer schaalbaar magazijnecosysteem. Deze verschuiving vezekert dat de Otto Group de concurrentie voorop blijft dankzij snellere leveringen, lagere werkingskosten en een ongeëvenaarde flexibiliteit.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning biedt aan belangrijke Europese industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten bij de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply is gespecialiseerd in de integratiescenario's rond Robotica en Reality Capture met Mixed Reality, waar cloud of on-premises infrastructuren bedrijfsklare oplossingen vereisen. De oplossingen van Roboverse Reply omvatten AI-vaardigheden met op sensoren gebaseerde detectie van storingen, vlootbeheer voor het Internet of Robotic Things, Digital Twins en Business Logic om klanten end-to-end ondersteuning te bieden. Het Roboverse Reply-platform maakt autonome preventieve inspectie mogelijk om de nuttige levensduur van uw infrastructuren en interactieve aanwezigheid op afstand te verlengen, cruciaal ten behoeve van veiligheid en beveiliging. www.roboverse-reply.com

Otto Group

Met een sterke achtergrond als familiebedrijf en stevig gewortelde waarden, ziet de Otto Group de toekomst met vertrouwen tegemoet. De voorbije 75 jaar heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een op een catalogus gebaseerd mailorderbedrijf naar een internationale groep gespecialiseerd in digitale retail en services met 36.300 werknemers en een groot aantal belangrijke bedrijven, merken en holdings in meer dan dertig landen, in hoofdzaak in Duitsland, de rest van Europa en Noord-Amerika. De bedrijfsactiviteiten beslaan de segmenten Platformen, Merkconcepten, Retailers, Services en Financiële services. In het boekjaar 2024/25 (dat afliep op 28 februari) genereerde de Otto Group een omzet van 15 miljard euro. Als grootste online retailer van Europese herkomst, bepaalt het de digitale retail en digitale services van de toekomst op basis van haar kracht, marktbelang en waarden. Gedreven door een gepassioneerde en ondernemingsgerichte prestatiecultuur, benut de Group haar ruime marktexpertise en technologische bekwaamheid om vele miljoenen klanten te inspireren met kwaliteitsvolle producten, unieke goederenkeuzes en een waaier van services. De Otto Group is het bewijs dat een waardegerichte aanpak en bedrijfssucces hand in hand kunnen gaan. Sinds 1986 maakt ook milieubescherming deel uit van de bedrijfsdoelstellingen. www.ottogroup.com

