Tageos et Wiliot s'associent pour accélérer le développement de l'Internet des objets (IdO) ambiant et de la détection BLE sans batterie

MONTPELLIER, France et SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Tageos, leader mondial des inlays et étiquettes RFID et IdO sans fil, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Wiliot, pionnier de l’IoT ambiant. Le premier aboutissement de cette collaboration est le lancement du nouvel inlay passif Bluetooth® Low Energy (BLE), l’EOS-654 BLE G3. Conçu pour répondre à la demande croissante de solutions de localisation et de suivi en temps réel dans les chaînes d’approvisionnement du commerce de détail et de la logistique, cet inlay a été développé afin de faciliter le déploiement à grande échelle du capteur IdO Pixel Gen3 de Wiliot et de la plateforme Wiliot Intelligence.

Le nouvel EOS-654 BLE G3 intègre une architecture double bande fonctionnant à 2,4 GHz et sous 1 GHz Cette conception innovante permet une alimentation à plus longue portée, des transmissions plus fiables et une stabilité accrue des performances, y compris dans des environnements exigeants tels que les centres de distribution, les remorques, les zones de stockage arrière et les points de vente. Livré sous forme d’inlay sec, il est prêt à être converti en capteur IdO Pixel Gen3 de Wiliot.

Ne nécessitant aucune batterie, le capteur IoT Pixel Gen3 fonctionne avec une infrastructure de lecture Bluetooth économique, permettant de transmettre des données au niveau de chaque article vers la plateforme Wiliot Intelligence. Cette dernière analyse en continu des flux de données portant sur la localisation, la température, l’humidité, la luminosité, le temps d’immobilisation et les mouvements, afin d’alimenter des solutions d’IA physique telles que le comptage cyclique, la vérification des expéditions, le suivi des actifs réutilisables et la surveillance des conditions environnementales.

L’inlay EOS-654 BLE G3 a été développé en collaboration avec Wiliot au Centre d’excellence en innovation (ICoE) de Tageos, inauguré à Munich (Allemagne) en avril 2025 pour répondre à la demande croissante en technologies sans fil de pointe. Ce centre se spécialise dans les innovations produit telles que la conception d’antennes avancées, les capteurs BLE sans ou avec batterie, ainsi que l’intégration multi-composants dans la fabrication d’inlays roll-to-roll. L’ICoE fait partie intégrante de l’organisation mondiale de recherche et développement de l’entreprise. Une fois le développement et la validation des produits finalisés, ceux-ci peuvent être industrialisés de manière fluide au sein du réseau mondial de production de Tageos, qui affiche actuellement une capacité annuelle totale de 12 milliards d’unités répartie entre ses sites en France, aux États-Unis et en Chine.

« Nous sommes fiers de collaborer avec un fabricant mondial d’inlays à grande capacité afin de sécuriser davantage l’approvisionnement face à la demande croissante de nos capteurs BLE IoT Pixel Gen3 sans batterie », a déclaré Amir Khoshniyati, vice-président du marketing et du développement commercial chez Wiliot. « Combiné à la plateforme Wiliot Intelligence, ce partenariat alimente la couche de données qui soutient l’intelligence artificielle physique et redéfinit la visibilité en temps réel au sein des chaînes d’approvisionnement modernes. Les capacités d’innovation de Tageos et sa maîtrise avérée de la production à grande échelle, atteignant plusieurs milliards d’unités, en font un partenaire idéal pour accompagner notre croissance rapide dans le domaine de l’IoT ambiant », a-t-il ajouté.

« Grâce à l’esprit d’innovation et à l’engagement de Tageos en matière de qualité, associés à notre savoir-faire en matière de fabrication d’inlays et à notre capacité de production à grande échelle, nous franchissons une étape majeure vers l’optimisation des performances de l’IoT ambiant et le déploiement de la technologie BLE sans batterie », a déclaré Hector Gomez, vice-président des produits spécialisés chez Tageos. « Wiliot partage notre volonté d’innover et d’agir concrètement, et nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat pour ouvrir la voie à de nouvelles applications et stimuler une croissance durable au bénéfice de nos clients dans le monde entier », a-t-il ajouté.

À propos de Tageos

Tageos® est un acteur mondial de premier plan dans la conception et la fabrication d’inlays et d’étiquettes RFID et IoT sans fil. L’entreprise propose une gamme complète de produits et de capteurs innovants et de haute qualité — RAIN RFID/UHF, NFC/HF et BLE — qui permettent aux détaillants, aux propriétaires de marques et aux fabricants industriels d’identifier, d’authentifier, de suivre et de tracer une vaste gamme de produits et d’actifs. Tageos est certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, et détient la certification de qualité ARC délivrée par le laboratoire RFID de l’université d’Auburn. Basée à Montpellier, en France, l’entreprise possède des sites de production et des bureaux en France, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, à Hong Kong, en Italie et au Mexique.

À propsos de Wiliot

Pionnier de l’Internet des objets (IoT) ambiant, Wiliot transforme les chaînes d’approvisionnement en offrant une visibilité continue et sans balayage sur la localisation et l’état des articles. Sa plateforme, Wiliot Intelligence, analyse les signaux émis par les capteurs Bluetooth sans batterie (IoT Pixels) dans le cloud Wiliot, à l’aide de modèles d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique spécialement conçus. Cette technologie permet une surveillance automatisée en temps réel, une gestion intelligente des stocks et une optimisation des flux opérationnels. Que votre entreprise dispose déjà de solutions d'IA ou qu'elle en soit à ses débuts, Wiliot fournit des données continues, exploitables et prêtes pour l'IA, générant un retour sur investissement immédiat et permettant une évolution naturelle vers une IA plus avancée.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.