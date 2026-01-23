-

A Andersen Consulting fortalece oferta de transformação digital com a Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um Acordo de Colaboração com a Silver Creek, líder em estratégia de dados, análise, desenvolvimento de aplicativos e serviços de automação com inteligência artificial.

A Silver Creek Software é uma empresa líder em serviços de tecnologia, com sede em Alberta, Canadá, especializada em transformar organizações por meio de soluções de dados e negócios. Fundada em 1998, a empresa oferece consultoria completa, especializada em dados e análises, desenvolvimento de aplicativos, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Com uma equipe de profissionais altamente experientes e certificados, a empresa oferece soluções personalizadas em diversos setores, incluindo setor público, serviços financeiros, recursos naturais e transporte. Essencialmente, o foco da Silver Creek é extrair valor dos dados do cliente por meio da digitalização, integração e automação.

“Construímos nossa reputação ajudando organizações a transformar ecossistemas de dados complexos em ativos estratégicos”, disse Ben Steem, CEO da Silver Creek. “Ao colaborar com a Andersen Consulting, combinamos nosso conhecimento local e modelo de entrega ágil com expertise global em transformação, capacitando os clientes com insights mais profundos, sistemas escaláveis ​​e uma transformação duradoura.”

“A comprovada expertise da Silver Creek em soluções orientadas por dados complementa as amplas capacidades de transformação da Andersen Consulting”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Juntos, ajudaremos as organizações a navegar pelos desafios específicos de cada setor, oferecendo estratégias integradas e execução prática que criam valor sustentável.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

