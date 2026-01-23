HUMAIN与沙特国家基础设施基金签署人工智能与数字融资框架协议

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在瑞士达沃斯举行的2026年世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）年会期间，HUMAIN公司与沙特国家基础设施基金（National Infrastructure Fund， Infra）宣布签署一项高达12亿美元的战略融资框架协议，以支持沙特阿拉伯人工智能与数字基础设施项目的扩展。

该框架协议明确了HUMAIN开发高达250兆瓦超大规模人工智能数据中心容量的非约束性融资条款。这些数据中心将部署前沿的图形处理器（GPU），用于人工智能训练与推理，并为HUMAIN的本地、区域及全球客户提供支持。

此外，Infra与HUMAIN还同意探索设立人工智能数据中心投资平台。该平台将由双方共同主导，并以结构化方式促进全球及本地机构投资者的参与，进一步推动HUMAIN人工智能战略的规模化发展。

今日签署的框架协议凸显了Infra作为关键合作伙伴，在加速交付支撑经济转型与长期生产力的基础设施资产方面的重要作用。同时，也展现了HUMAIN致力于部署可扩展计算能力，以满足对先进人工智能与数据处理服务日益增长的商业需求。

HUMAIN首席执行官塔雷克·阿明（Tareq Amin）表示，“对先进算力的需求正在加速增长，这一框架协议使HUMAIN能够以更快速度和更大规模做出响应。我们的目标是与Infra合作，为企业提供可依赖的世界级人工智能数据中心基础设施，以应对日益复杂的计算需求。”

Infra首席执行官伊斯梅尔·艾尔·萨勒曼（Esmail Alsallom）表示，“今日签署的框架协议是Infra在沙特拓展基础设施的重要一步。我们与HUMAIN的合作将开辟新的路径，通过赋能人工智能基础设施来增加机构投资并发展数字经济。”

关于Infra

沙特国家基础设施基金（National Infrastructure Fund， Infra）是沙特阿拉伯基础设施领域的主要开发融资合作伙伴。Infra通过促进更高水平的私营部门投资，加速交付对沙特社会与经济转型至关重要的基础设施项目。Infra提供灵活的融资方案，支持各领域基础设施项目，助力实现“沙特2030愿景”，并支持沙特绿色倡议的各项目标。国家基础设施基金隶属于沙特国家发展基金监管。

关于HUMAIN

HUMAIN是沙特公共投资基金（Public Investment Fund，PIF）旗下的一家全球人工智能公司，提供涵盖四大核心领域的全栈人工智能能力：新一代数据中心、高性能基础设施与云平台、先进人工智能模型（包括阿拉伯世界最先进的阿拉伯语大语言模型），以及融合深度行业洞察与实际落地的变革性人工智能解决方案。HUMAIN的端到端模式服务于公共与私营部门组织，释放各行业价值，推动数字化转型，并通过人机协作增强能力。HUMAIN拥有不断增长的特定行业人工智能产品组合，其核心使命聚焦于知识产权开发和全球人才领导力，具备国际竞争力和技术卓越性。

前瞻性声明：本新闻稿包含基于当前预期和假设的前瞻性声明。实际结果可能因各种风险和不确定性而大相径庭。HUMAIN和Infra无义务更新这些声明。

*Source: AETOSWire