Andersen Consulting impulsa sus servicios de transformación digital junto a Silver Creek

Andersen Consulting anuncia la firma de un acuerdo de colaboración con Silver Creek, una empresa líder en estrategia de datos, analítica, desarrollo de aplicaciones y servicios de automatización impulsados por inteligencia artificial.

Silver Creek Software es una destacada firma de servicios tecnológicos con sede en Alberta, Canadá, especializada en la transformación de organizaciones mediante soluciones de datos y negocio. Fundada en 1998, la empresa ofrece servicios integrales de consultoría en áreas como datos y analítica, desarrollo de aplicaciones, aprendizaje automático e inteligencia artificial. El equipo de profesionales certificados de Silver Creek cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de soluciones a medida para múltiples sectores, entre ellos el sector público, los servicios financieros, los recursos naturales y el transporte. El eje central de su propuesta radica en generar valor a partir de los datos de sus clientes mediante procesos de digitalización, integración y automatización.

“Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a las organizaciones a convertir ecosistemas de datos complejos en activos estratégicos”, afirmó Ben Steem, director ejecutivo de Silver Creek. “Colaborar con Andersen Consulting nos permitirá combinar nuestro conocimiento del mercado local y nuestro modelo de entrega ágil con nuestra experiencia en transformaciones globales, y ofrecer a los clientes análisis más profundos, sistemas escalables y transformaciones sostenibles en el tiempo”.

“La experiencia comprobada de Silver Creek en el desarrollo de soluciones basadas en datos impulsa los servicios de transformación de Andersen Consulting”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Juntos ayudaremos a las organizaciones a enfrentar los desafíos particulares de cada industria mediante estrategias integradas y una puesta en marcha concreta que permitan alcanzar resultados positivos y sostenibles”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación impulsada por la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, y ofrece servicios de consultoría de primer nivel, asesoramiento fiscal, legal y de valoración, movilidad global y asesoramiento a través de una plataforma global que cuenta con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus empresas miembro y empresas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus empresas miembro y empresas colaboradoras en todo el mundo.

