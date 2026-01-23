EV Group versterkt zijn Europese aanwezigheid met de overname van Cornelius Polska

PERO (MI), Italië--(BUSINESS WIRE)--De Eigenmann & Veronelli Group ('EV Group'), een toonaangevende distributeur en fabrikant van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten, heeft een overeenkomst getekend voor de overname van een meerderheidsbelang in Cornelius Polska.

Cornelius Polska, opgericht in 2007 en gevestigd in Warschau, Polen, is een gevestigde distributeur van speciale chemicaliën en een belangrijke partner voor internationale leveranciers en een brede en diverse klantenkring. Het bedrijf is stevig geworteld in Polen en actief in de markten voor cosmetica en persoonlijke verzorging, voedingsmiddelen en diverse industriële sectoren.

Met een uitgebreid assortiment hoogwaardige producten en een zeer bekwaam team van ongeveer 28 medewerkers staat Cornelius Polska bekend om zijn technische expertise, langdurige relaties en sterke commerciële slagkracht.

