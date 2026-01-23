-

EV Group versterkt zijn Europese aanwezigheid met de overname van Cornelius Polska

original Photographed (left to right): Ludovico Balbo di Vinadio, Shareholder and Deputy Chairman, EV Group; Piotr Wasilewski, General Manager, Cornelius Polska Sp. z. o. o.; Cristina Colombo, Chief Financial Officer, EV Group; Dr Neville Prior, Group Chairman, Cornelius Group plc; Gabriele Bonomi, Chief Executive Officer, EV Group

Photographed (left to right): Ludovico Balbo di Vinadio, Shareholder and Deputy Chairman, EV Group; Piotr Wasilewski, General Manager, Cornelius Polska Sp. z. o. o.; Cristina Colombo, Chief Financial Officer, EV Group; Dr Neville Prior, Group Chairman, Cornelius Group plc; Gabriele Bonomi, Chief Executive Officer, EV Group

PERO (MI), Italië--(BUSINESS WIRE)--De Eigenmann & Veronelli Group ('EV Group'), een toonaangevende distributeur en fabrikant van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten, heeft een overeenkomst getekend voor de overname van een meerderheidsbelang in Cornelius Polska.

Cornelius Polska, opgericht in 2007 en gevestigd in Warschau, Polen, is een gevestigde distributeur van speciale chemicaliën en een belangrijke partner voor internationale leveranciers en een brede en diverse klantenkring. Het bedrijf is stevig geworteld in Polen en actief in de markten voor cosmetica en persoonlijke verzorging, voedingsmiddelen en diverse industriële sectoren.

Met een uitgebreid assortiment hoogwaardige producten en een zeer bekwaam team van ongeveer 28 medewerkers staat Cornelius Polska bekend om zijn technische expertise, langdurige relaties en sterke commerciële slagkracht.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor de pers
Neem voor meer vragen contact op met:

Federica Urso
Corporate Communications Director, EV Group
Mob. (+39) 338 7295116
@: mediarelations@eigver.it

Miriam Bolzoni
PR & Media Relations, EV Group
@: mediarelations@eigver.it

Industry:

Eigenmann & Veronelli Group

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalianDutch (Summary)

Contacts

Contactpersonen voor de pers
Neem voor meer vragen contact op met:

Federica Urso
Corporate Communications Director, EV Group
Mob. (+39) 338 7295116
@: mediarelations@eigver.it

Miriam Bolzoni
PR & Media Relations, EV Group
@: mediarelations@eigver.it

More News From Eigenmann & Veronelli Group

Samenvatting: Eigenmann & Veronelli Group rondt spin-off van industriële activiteiten naar EV Produzione succesvol af

PERO, Italië--(BUSINESS WIRE)--Eigenmann & Veronelli (EV), de toonaangevende en internationaal gerichte distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten in Italië, kondigt vandaag aan dat het de spin-off van zijn productieactiviteiten naar EV Produzione Srl succesvol heeft afgerond. Het nieuw opgerichte bedrijf erft een erfgoed van meer dan 110 jaar ervaring en markeert een strategisch keerpunt voor de Groep. Gespecialiseerd in de productie van chemische producten voor de indus...

Samenvatting: Bestuur van Eigenmann & Veronelli verwelkomt twee nieuwe onafhankelijke bestuurders ter ondersteuning van de groei van de groep

RHO, Italië--(BUSINESS WIRE)--Eigenmann & Veronelli, de toonaangevende en internationaal gerichte distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten in Italië, kondigt vandaag de benoeming aan van Mario Paterlini en Hidde van der Wal als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van de Raad van Bestuur van Eigenmann & Veronelli S.p.A. Met ingang van februari 2025 zullen de twee nieuwe niet-uitvoerende bestuurders toetreden tot de uit vijf leden bestaande Raad van Bestuur va...

Samenvatting: EV lanceert de nieuwe website van de Groep om haar transformatie en ambitie in de kijker te stellen om zich in de sector als internationale leverancier van oplossingen te profileren.

RHO (MI), Italië--(BUSINESS WIRE)--Eigenmann & Veronelli, een vooraanstaande distributeur van gespecialiseerde chemische stoffen en voedingsingrediënten, lanceert vandaag haar nieuwe website van de Groep (www.eigver.com). De nieuwe digitale home is een getuigenis van EV’s succesvolle transformatie de voorbije jaren onder aanvoering van Gabriele Bonomi, CEO van de Groep, en van de ambitie van het bedrijf om zich in de sector als internationale leverancier van oplossingen te profileren. De vo...
Back to Newsroom