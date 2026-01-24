HUMAIN en Infra kondigen AI- en Digitale Financieringsraamovereenkomst aan

DAVOS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--HUMAIN en het National Infrastructure Fund (“Infra”) kondigden vandaag, aan de zijlijn van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) 2026 in Davos, Zwitserland, een Strategische Financieringsraamovereenkomst aan ter waarde van maximaal $1,2 miljard. Deze overeenkomst moet de uitbreiding van AI- en digitale infrastructuurprojecten in het Koninkrijk Saoedi-Arabië ondersteunen.

De raamovereenkomst beschrijft niet-bindende financieringsvoorwaarden voor HUMAIN’s ontwikkeling van maximaal 250 MW aan hyperscale AI-datacentercapaciteit. Deze datacenters zullen worden uitgerust met geavanceerde GPU’s voor AI-training en -inferentie, en zullen HUMAIN’s lokale, regionale en internationale klanten ondersteunen.

Daarnaast hebben Infra en HUMAIN afgesproken om de oprichting van een investeringsplatform voor AI-datacenters te verkennen. Dit platform zou worden gedragen door beide organisaties en zodanig worden gestructureerd dat deelname van wereldwijde en lokale institutionele investeerders wordt gefaciliteerd, om zo verdere opschaling van HUMAIN’s AI-strategie te ondersteunen.

De raamovereenkomst van vandaag benadrukt de sleutelrol van Infra in het opzetten van samenwerkingen die de oplevering versnellen van infrastructuur die cruciaal is voor economische transformatie en duurzame productiviteitsgroei. Het toont ook HUMAIN’s inzet om schaalbare rekenkracht te realiseren om te kunnen voldoen aan de snelgroeiende commerciële vraag naar geavanceerde AI- en dataverwerkingsdiensten.

“De vraag naar geavanceerde rekenkracht groeit, en deze raamovereenkomst stelt HUMAIN in staat om snel en op schaal te reageren. In samenwerking met Infra is ons doel om AI-datacenterinfrastructuur van wereldklasse te leveren waar bedrijven op kunnen vertrouwen naarmate hun behoefte aan rekenkracht complexer wordt.”

“De raamovereenkomst van vandaag vormt een belangrijke stap in de uitbreiding van Infra’s rol bij het ontsluiten van investeringskansen in infrastructuur binnen het Koninkrijk. Onze samenwerking met HUMAIN zal nieuwe mogelijkheden creëren om institutionele investeringen te stimuleren en de digitale economie te versterken door AI-infrastructuur mogelijk te maken.”

Over Infra

Het National Infrastructure Fund (Infra) is de belangrijkste ontwikkelingsfinancieringspartner voor infrastructuur binnen het Koninkrijk. Infra stimuleert hogere niveaus van private investeringen om de realisatie te versnellen van infrastructuurprojecten die cruciaal zijn voor de sociale en economische transformatie van het land. Infra biedt flexibele financieringsoplossingen voor infrastructuurprojecten in alle sectoren, met een focus op het behalen van de doelstellingen van Vision 2030 en het ondersteunen van de Saudi Green Initiative. Het National Infrastructure Fund valt onder toezicht van het National Development Fund.

Over HUMAIN

HUMAIN, een PIF-bedrijf, is een wereldwijd AI-bedrijf dat volledige AI-stackcapaciteiten levert binnen vier kerngebieden: next-generation datacenters; hyper-performante infrastructuur en cloudplatforms; geavanceerde AI-modellen, waaronder enkele van ’s werelds meest geavanceerde Arabische large language models ontwikkeld in de Arabische wereld; en vernieuwende AI-oplossingen die diepgaande sectorspecifieke expertise combineren met praktische uitvoering. Het end-to-end model van HUMAIN ondersteunt zowel publieke als private organisaties, ontsluit waarde in verschillende sectoren, stimuleert digitale transformatie en versterkt capaciteiten via samenwerking tussen mens en AI. Met een groeiend portfolio van sectorspecifieke AI-producten en een kerntaak gericht op de ontwikkeling van intellectueel eigendom en wereldwijde talentontwikkeling, is HUMAIN ontworpen voor internationale concurrentiekracht en technologische excellentie.

Toekomstgerichte verklaring:

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen op basis van huidige verwachtingen en aannames. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen door diverse risico’s en onzekerheden. HUMAIN en Infra nemen geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren.

