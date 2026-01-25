-

HUMAIN與Infra宣布達成人工智慧與數位融資架構協議

瑞士，達沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- HUMAIN與沙烏地阿拉伯國家基礎建設基金（National Infrastructure Fund，以下簡稱「Infra」）在世界經濟論壇 (WEF) 於瑞士達沃斯召開的2026年年會間宣布達成一份高達12億美元的戰略融資架構協議，支援沙烏地阿拉伯王國擴大執行人工智慧和數位基礎設施計畫。

這份架構協議為HUMAIN開發超大規模人工智慧資料中心容量擬定非約束性融資條款，計畫容量最高可達250兆瓦。這些資料中心將佈署先進邊緣GPU供訓練人工智慧和推理之用，並支援HUMAIN的當地、區域及全球客戶。

除此之外，Infra與HUMAIN也同意探討建立人工智慧資料中心投資平台的可能性。該平台將由這兩所機構共同主導，並設計可吸引全球和當地機構投資者參與的架構，以進一步擴大HUMAIN的人工智慧戰略。

今天公布的架構協議說明Infra確實扮演重要角色，與同業合作加速建置可促進經濟轉型與長程生產力的關鍵基礎設施資產。各界對先進人工智慧和資料處理服務的商業需求不斷成長，這份協議也證明HUMAIN佈署可擴展計算能力以滿足這份需求的承諾。

「世界對高階計算能力的需求加劇，而這份架構協議將HUMAIN置於有利位置，快速並大規模回應這些需求。我們與Infra合作，目標是建置世界級人工智慧資料中心，俾便在計算需求更形複雜時提供企業可靠的基礎設施。」

HUMAIN執行長TAREQ AMIN表示。

「今天的架構協議幫助Infra跨出重要一步，協助沙烏地阿拉伯王國釋出更多基礎設施投資機會。我們與HUMAIN的合作將開啟新管道，增加機構投資，並透過建置人工智慧基礎設施開發數位經濟。」

INFRA執行長ESMAIL ALSALLOM說。

關於Infra

國家基礎建設基金 (Infra) 是沙烏地阿拉伯王國基礎設施領域的主要開發融資合作夥伴。Infra促進更高層級的私部門投資，以加速完成沙烏地阿拉伯王國社經轉型必要的基礎設施計畫。Infra提供靈活的融資方案，支援不同領域的基礎設施計畫，專致於實現「2030年願景」並助力沙烏地阿拉伯綠色倡議的各項目標。Infra隸屬於國家開發基金 (National Development Fund)。

關於HUMAIN

PIF旗下公司HUMAIN是一家全球人工智慧公司，在四個核心領域提供全堆疊AI功能：新一代資料中心、超高效能基礎設施和雲端平台、先進AI模型（包括阿拉伯世界開發的世界最先進阿拉伯大型語言模型）以及變革性AI解決方案，將深入的產業洞察力融入實際執行中。

HUMAIN的端對端模型為公私部門服務，透過人力—人工智慧合作釋出各類產業的價值、推動數位轉型並加強能力。HUMAIN的特定產業AI產品組合不斷成長，秉承推動開發智慧財產和全球人才領導力的核心使命，打造國際競爭力與優異技術。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

*資料來源：AETOSWire

