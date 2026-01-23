EV Group consolida su presencia en Europa con la adquisición de Cornelius Polska

PERO (MI), Italia--(BUSINESS WIRE)--Eigenmann & Veronelli Group («EV Group»), distribuidor y fabricante líder de productos químicos especiales e ingredientes alimentarios, ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Cornelius Polska.

Fundada en Polonia en 2007 y con sede en Varsovia, Cornelius Polska es un distribuidor consolidado de productos químicos especiales que actúa como socio estratégico de proveedores internacionales y presta servicio a una amplia y diversa base de clientes. Con una sólida implantación en el mercado polaco, la empresa opera en los sectores de belleza y cuidado personal, alimentación y diversos mercados industriales.

Con una completa cartera de productos premium y un equipo altamente cualificado de aproximadamente 28 profesionales, Cornelius Polska es reconocida por su elevada experiencia técnica, sus relaciones de larga trayectoria y sus sólidas capacidades comerciales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.