EV Group consolida su presencia en Europa con la adquisición de Cornelius Polska

original Photographed (left to right): Ludovico Balbo di Vinadio, Shareholder and Deputy Chairman, EV Group; Piotr Wasilewski, General Manager, Cornelius Polska Sp. z. o. o.; Cristina Colombo, Chief Financial Officer, EV Group; Dr Neville Prior, Group Chairman, Cornelius Group plc; Gabriele Bonomi, Chief Executive Officer, EV Group

PERO (MI), Italia--(BUSINESS WIRE)--Eigenmann & Veronelli Group («EV Group»), distribuidor y fabricante líder de productos químicos especiales e ingredientes alimentarios, ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Cornelius Polska.

Fundada en Polonia en 2007 y con sede en Varsovia, Cornelius Polska es un distribuidor consolidado de productos químicos especiales que actúa como socio estratégico de proveedores internacionales y presta servicio a una amplia y diversa base de clientes. Con una sólida implantación en el mercado polaco, la empresa opera en los sectores de belleza y cuidado personal, alimentación y diversos mercados industriales.

Con una completa cartera de productos premium y un equipo altamente cualificado de aproximadamente 28 profesionales, Cornelius Polska es reconocida por su elevada experiencia técnica, sus relaciones de larga trayectoria y sus sólidas capacidades comerciales.

Contactos de prensa
Para más información:

Federica Urso
Directora de comunicación corporativa, EV Group
Móvil: (+39) 338 7295116
@: mediarelations@eigver.it

Miriam Bolzoni
PR y relaciones con la prensa, EV Group
@: mediarelations@eigver.it

