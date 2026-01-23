EV Group renforce sa présence européenne avec l'acquisition de Cornelius Polska

PERO (MILAN), Italie--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Eigenmann & Veronelli (« Groupe EV »), principal distributeur et fabricant de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients alimentaires, a signé un accord afin d'acquérir la participation majoritaire dans Cornelius Polska.

Établie en Pologne en 2007 et basée à Varsovie, Cornelius Polska est un distributeur reconnu de produits chimiques de spécialité. Partenaire privilégié de fournisseurs internationaux, l'entreprise compte parmi ses clients une vaste clientèle diversifiée. Solidement implantée en Pologne, elle opère dans les secteurs de la beauté et des soins personnels, de l'agroalimentaire et dans plusieurs marchés industriels.

Forte d'une gamme complète de produits haut de gamme et d'une équipe très qualifiée composée d'environ 28 personnes, Cornelius Polska est reconnue pour son expertise technique, ses relations de longue date et ses solides compétences commerciales. En 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 millions d'euros.

Cette acquisition marque une étape hautement stratégique pour EV Group, en renforçant sa position et sa présence en Europe. Elle ouvre également de nouvelles perspectives de croissance et des opportunités stratégiques sur les marchés de la beauté et des soins personnels, de l'agroalimentaire et de l'industrie.

« Il s’agit d’une étape importante dans le développement de notre présence en Europe », a déclaré Gabriele Bonomi, CEO d'EV Group. « Cornelius Polska apporte une connaissance profonde du marché local, une clientèle fidèle et une plateforme solide générant la croissance dans de multiples applications : un véritable atout pour nos partenaires, nos équipes et nos fournisseurs dans toute l'Europe. Nous sommes également très heureux d'accueillir une équipe très expérimentée et compétente qui apportera une forte valeur ajoutée à notre organisation et assurera la continuité des relations forgées avec notre clientèle et nos fournisseurs. »

Neville Prior, président de Cornelius Group, a déclaré : « Cornelius Polska est un partenaire important de notre organisation depuis de nombreuses années, et nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par son équipe. Son intégration au sein de EV Group ouvre de nouvelles perspectives pour l'entreprise et ses collaborateurs, et je suis convaincu que cette transition apportera une valeur ajoutée durable à nos clients et partenaires. »

La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles ; sa finalisation est prévue dans le courant du premier trimestre 2026.

EV GROUP

Fondé en 1910, le groupe Eigenmann & Veronelli est un fournisseur international de solutions en chimie de spécialité et ingrédients alimentaires. Basé à Pero, en Italie, EV est présent en Italie, dans la péninsule Ibérique, en Turquie et aux Émirats arabes unis, et commercialise ses produits dans plus de 45 pays. En 2025, EV a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 340 millions d'euros et employait plus de 350 personnes. Fort d'une expérience de plus d'un siècle, EV est synonyme d'efficacité et de performance. Alliant connaissance des marchés locaux et innovations chimiques, le groupe propose une gamme étendue et de haute qualité de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients alimentaires, ainsi que des solutions sur mesure en matière d'application, de marketing et de chaîne d'approvisionnement, d'accompagnement technique et de formulation, ainsi qu'une expertise réglementaire complète s'adressant à de nombreux secteurs.

CORNELIUS GROUP

Cornelius Group est un fabricant et distributeur indépendant de matières premières, d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité destinés aux sciences de la vie, à la chimie de performance et au secteur de l'ophtalmologie. Présent au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et aux États-Unis, Cornelius s'appuie sur trois valeurs piliers : le leadership, l'engagement et la performance. Ces valeurs sont l'essence même de sa vision, de sa stratégie et de ses préoccupations quotidiennes, et permettent d'offrir des résultats exceptionnels à ses clients et ses partenaires. Cornelius est membre actif du Pacte mondial des Nations Unies et certifié ISO pour : son système de management de la qualité (ISO 9001:2015), son système de management environnemental (ISO 14001:2015) et son système de management de la santé et de la sécurité au travail (ISO 45001).

