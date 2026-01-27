Castles Technology se asocia con Loomis Pay para impulsar su expansión en Europa con dispositivos Android de última generación
Castles Technology se asocia con Loomis Pay para impulsar su expansión en Europa con dispositivos Android de última generación
La tecnología Android de última generación para pagos y puntos de venta (POS) está lista para transformar el panorama europeo.
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Francia--(BUSINESS WIRE)--Castles Technology, líder global en dispositivos Android para la aceptación de pagos, ha sido elegida por Loomis Pay, la división de pagos digitales y soluciones de POS de Loomis, para respaldar su expansión en Europa. Con esta colaboración, Loomis Pay fortalecerá su capacidad para ofrecer soluciones de pago y POS flexibles y seguras, adaptadas a las preferencias de los comercios. Además de empoderar a los comercios y a sus clientes, esta alianza les permitirá realizar transacciones de la manera que prefieran: efectivo, tarjeta o medios digitales.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Scott Girling-Heathcote
Director de Cuentas
SkyParlour
scott@skyparlour.com
Tel.: +44 (0)330 043 1315